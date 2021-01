Hadet igen efter afslørende video

I 2018 blev han hadet i hele cricketverdenen og gudhjælpemig om han ikke er på den igen i 2021.

Den australske stjerne Steve Smith blev taget på fersk gerning, da et kamera under dysten mod Indien fangede, at han var i færd med at udhviske den streg, der omkranser gærdet, som slåeren forsvarer.

Den linje bruger man til at navigere efter, når der skal kastes, og når gærdet skal forsvares.

Smith gik stille og fredeligt hen og tog et par prøvesving, som han ofte gør, men med foden fik han lige fjernet stregen.

Foto: David Gray/Ritzau Scanpix

Ikke ulovligt, men højst usportsligt. Det er ikke sådan man vinder venner i gentleman-sporten i hvert fald.

- Det var totalt langt ude. Folk siger, at han ikke har gjort noget galt, men det har han. Han går ind på banen og forsøger at gøre det sværere for kasterne at ramme en længde, siger tidligere kaster Darren Gough fra England.

- Det er ren snyd i min bog.

Det var dog ikke den eneste skandale i opgøret, for spillet måtte også stoppes på grund af racistiske udgydelser fra tilskuerne.

Sidste afgørende kamp spilles fredag.

Tilbage i 2018 blev Smith straffet med et års karantæne, da han havde orkestreret, at der skulle manipuleres med boldene, så de fik en ujævn overflade - læs mere her.

