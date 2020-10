Han er smittet - og ved det

Mens smittetallene gennem længere tid er eksploderet i USA, kunne den sportsgale nation se en profileret stjerne posere uden mundbind blandt masser af andre folk efter at være testet positiv for Covid-19.

Det skete under en af de helt store begivenheder på den side af Atlanten, nemlig ved World Series i baseball, hvor Los Angeles Dodgers’ tredje ’baseman’ Justin Turner deltog i fejringen med trofæet efter sit holds sejr over Tampa Bay Rays.

Det er ikke svært at genkende den rødskæggede herre hverken med eller uden mundbind tirsdag aften, amerikansk tid, i Arlington, Texas.

Senere skrev han på Twitter: Tak til alle for jeres støtte. Jeg har det fint og har ingen symptomer overhovedet. Har lige gennemlevet enhver tænkelig følelse. Kan ikke tro, at jeg ikke kunne gå ud at fejre med gutterne’.

En sandhed med modifikationer.

For mens Turner ikke i første omgang var med til at fejre holdets første trofæ siden 1988, dukkede han lidt senere op på banen sammen med sin kone for at få taget billeder med pokalen.

Han udvekslede et kram med holdkammeraten Clayton Kershaw, før han trådte ind mellem de øvrige til et holdfoto med flere end 50 personer i kredsen.

Justin Turner fik da også lige udvekslet sejrskram med sin kone Kourtney Pogue. Uden mundbind må man tro, at parret kommer til at dele diagnose. Foto: Kevin Jairaj/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Major League Baseball havde ellers isoleret de deltagende hold i bobler og kortet sæsonen ned. Turner var den første spiller, der er testet positiv.

Kilder fortæller til ESPN, at et laboratorium informerede Major League Baseball under anden ‘ining’ (hvilket er tidligt i kampen), om en test fra mandag viste, at Turner var positiv. Herefter blev Dodgers bedt om at trække ham ud af kampen.

Holdkammeraten Mookie Betts forsvarede senere, at Turner var med til fotoseancen.

- Han er en del af holdet. Glem alt det. Han er en del af holdet. Vi udelukker ham ikke fra noget.

Om et par dage ved vi formentlig, hvor mange holdkammerater, der blev smittet ved denne lejlighed. Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Knap så ignorant var Andrew Friedman, Dodgers' president of baseball operations:

- Hvis der er folk omkring ham uden mundbind, ser det bestemt ikke godt ud. Nu er det vigtigt, at vi alle bliver testet negative, så vi ikke går ud og smitter andre.

Udskyder Tour-præsentation

Tre spillere i dansk klub er smittet med coronavirus

Hyrer bodyguards efter dødstrusler