Har givet træneren klø: Nu kan lærlingen tage revanche

Lørdag er der smæk for skillingen. Det er nemlig der, muaythai-stævnet Mikenta Fight Night løber af stablen i Albertslund.

En af dem, der skal kæmpe ved stævnet, er danske Mikkel Lund.

27-årige Mikkel Lund har dyrket muaythai, siden han var 11, og han har kæmpet på nogle af de helt store arenaer i verden.

- En af mit livs helt store oplevelser var, da jeg kæmpede på den mest legendariske arena i Thailand som 17-årig. Det svarer til at spille fodbold på de helt store stadions i Europa, siger Lund til Ekstra Bladet.

Og det er her, ambitionsniveauet ligger for Mikkel Lund. At kæmpe på de helt store arenaer i de lande, hvor kampsporten hører til, nemlig Thailand og Kina. Og så at blive verdensmester.

For Mikkel Lund er så ambitiøs, at han som barn droppede fodbold, fordi man hviler for meget på en holdindsats.

- I individuel sport er det en selv, der tager tæskene. Det er noget af det, der appellerer til mig, siger Lund.

Han kan for en gangs skyld se frem til et hjemmepublikum, og det er 'fantastisk', at sådanne stævner finder sted på dansk jord, synes Mikkel Lund.

Mikkel Lund er en af dem, der skal kæmpe ved Mikenta Fight Night. Foto: Carina Møller Olsen/Mikenta

Appellen ved uforudsigelighed

Han lægger også vægt på, at noget af det, der gør muaythai så interessant, er uforudsigeligheden.

Hver kæmper har nemlig sine forcer. I boksning ved man, at slagene kommer fra handskerne og rammer over bæltestedet, mens en muaythai-kæmper både kan sparke og slå over hele kroppen.

Hans egen kamp mod Pok Bill på lørdag bliver også interessant. Lunds træner Steffen Weise har nemlig tidligere kæmpet mod netop Bill på dennes hjemmebane i Helsinki. Det endte med et dansk nederlag, så Mikkel Lund får mulighed for at revanchere sin træner lørdag.

Pok Bill kan godt være en drillepind, der vil gøre sit for at bringe kampen op på kogepunktet.

Så der er rigeligt at se frem til på lørdag.

1000 års historie

Muaythai er nationalsport i Thailand med omkring 65.000 udøvere. Kampsporten blev udviklet af den thailandske hær, der har anvendt den i krige i over 1000 år. Det skriver Dansk Muaythai Forbund på deres hjemmeside.

I Thailand sender familierne gerne deres børn til at starte til muaythai, for det er en god mulighed for en indbringende karriere.

Det skønnes sågar, at kampsporten byder på lønninger, der er større end, hvad størstedelen af befolkningen tjener.

Muaythai er dog først kommet til Europa og Danmark omkring 1970'erne, hvor de første klubber så småt begyndte at åbne.

Der stiftes senere et dansk forbund for muaythai, og i 2002 tilslutter det sig den internationale ditto.

Siden tilslutningen til den internationale sammenslutning er det blevet til flere titler for det danske forbund.

Blandt andet er det blevet til fem guldmedaljer ved VM og to ved EM.

Du kan se stævnet live på Ekstra Bladets hjemmeside. Det starter klokken 18.

