Har mistet syv familiemedlemmer til corona

Har dit 2020 ikke været optimalt? Har det været fyldt med restriktioner og besværligheder på grund af coronavirus?

Det kan de fleste skrive under på - men for Minnesota Timberwolves-stjernen Karl-Anthony Towns har 2020 været værre end for de fleste.

I april døde hans mor, Jacqueline, i en respirator som følge af coronavirus - og siden har seks andre familiemedlemmer mistet livet efter at have pådraget sig virussen.

- Jeg har været gennem en del, og det startede naturligvis med min mor. I aftes fik jeg en opringning om, at jeg havde mistet min onkel. Jeg føler, at livet både har hærdet mig, men også gjort mig ydmyg, sagde Karl-Anthony Towns i fredags til ESPN.

Hans status og penge gør, at han trods sine 25 år er den i familien, de andre ser op til og lytter til. Et stort ansvar for ham.

- Jeg har set mange kister gennem de seneste syv måneder - der er mange - i min og i min mors familie - der har fået covid-19.

- Jeg leder fortsat efter svar - prøver at finde ud af at holde dem sunde og raske. Det er bare et stort ansvar at holde familien velinformeret og gøre det nødvendige for at holde dem i live, siger den 211 cm høje centerforward.

Også hans far, Karl sr., har været smittet med coronavirus, men han formåede altså at komme sig.

Karl-Anthony Towns familiemedlemmer er faldet på stribe på grund af coronavirus. Foto: Alex Gallardo/AP/Ritzau Scanpix

Derfor kan han se sin søn indlede den nye sæson, der begynder kort før jul. Den glæder Karl jr. sig til at komme i gang med efter ikke at have spillet betydende kampe siden 10. marts - men han kommer til at savne at have sin mor med blandt tilskuerne.

- Det bragte altid et smil på mine læber, når jeg så min mor ved baglinjen og på tribunerne, hvor hun nød at se mig spille.

- Det bliver hårdt at spille. Det er svært at sige, at det er en slags terapi. Jeg tror ikke, at det nogensinde vil være terapeutisk at spille basketball igen. Men det giver mig en mulighed for gennemleve de gode øjeblikke, jeg har haft.

Minnesota Timberwolves og Karl-Anthony Towns åbner den nye sæson 23. december hjemme mod Detroit Pistons.

Mål-maskinerne du skal have på dit hold

Dropper kontroversielt navn

Fanget på video: Træner slår barn