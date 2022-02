Har russerne ikke lært lektien?

Dopingsagen mod den purunge skøjteløber Kamila Valieva skaber tvivl, om de senere års idrætssanktioner mod Rusland har haft en effekt.

Det mener formanden for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Hans Natorp, der især hæfter sig ved den rolle, som Ruslands Antidopingagentur (Rusada) spiller i forløbet.

Som det sig hør og bør udelukkede Rusada i første omgang Valieva, da det stod klart, at hun var blevet testet positiv. Efter en protest fra Valievas lejr blev udelukkelsen imidlertid ophævet.

- Det gør mig bekymret for, om Rusland ikke har lært lektien og tager det her alvorligt på samme måde, som vi tager det alvorligt. Vi har givet dem en chance og en vej ind i systemet igen.

- Det er ekstra bekymrende, at Rusada ophævede suspenderingen. Det ville aldrig nogensinde være sket hos os.

- Hvis vi har en atlet, som er involveret i en dopingsag, så kommer atleten ikke i kamp igen, før den sag er afklaret, siger Hans Natorp.

Russere undrer sig over timingen

Præsidenten for Ruslands Olympiske Komité, Stanislav Pozdnyakov, undrer sig over timingen i sagen. Dopingprøven blev taget helt tilbage i december, og først halvanden måned senere ligger resultatet klar.

Han mistænker 'nogen' for med ond vilje at have tilbageholdt resultatet til efter holdkonkurrencen 7. februar, hvor Valieva var med til at vinde guld.

Den teori har DIF-formanden dog svært ved at følge.

- Jeg kan ikke se, at der er nogen, der har interesse i at skabe en situation, som den vi står i nu. Det er uheldigt, at den kommer frem nu, men det kan der være alle mulige gode grunde til.

- Det, der er værre i denne sammenhæng, er, at russerne agerer på den måde, som de gør. Det skaber ikke en fornemmelse af, at de faktisk har forbedret sig, siger Hans Natorp.

Rusland er i forvejen på en slags tålt ophold i OL-sammenhæng efter afsløringerne af omfattende dopingsvindel. Russiske atleter stiller op under neutralt flag, og Ruslands nationalmelodi er bandlyst fra legene.

Overvejer OL-pause til Rusland

Den nye sag har fået IOC-medlem og tidligere Wada-boss Dick Pound til at lufte tanken om, at det er på tide at skride endnu hårdere til værks over for Rusland.

At man skal tildele landet en 'olympisk pause', som han formulerer det.

DIF-formanden kan sagtens forestille sig, at de russiske sanktioner igen bliver et tema.

- Det kan give anledning til, at nogen i IOC spørger sig selv, om vi har gjort det klart nok for russerne, at det her er alvorligt.

- Men nu skal vi lige have klarhed over, hvad der er sket først, og så må IOC tage den samtale bagefter, siger Hans Natorp.

Den Internationale Skøjteunion, Wada og IOC har nedlagt protest over, at Valievas udelukkelse er blevet ophævet.

Sportsdomstolen CAS vil mandag træffe en afgørelse i sagen.