Havde en trekant - så gik det galt

Baseballstjernen Jim Edmonds og ekskonen havde i starten af deres ægteskab en trekant for at eksperimentere lidt - sidste år gik de fra hinanden

Den tidligere mester med 17 år på bagen i verdens bedste baseball-liga er havnet i en sær sag, hvor ekskonen er begyndt at fortælle historier fra deres ægteskab.

Jim Edmonds giftede sig med Meghan King i 2014 - kort efter hans første ægteskab var forbi - og her skulle der åbenbart krydderi på tilværelsen.

I podcasten 'Intimate Knowledge' fortalte hun, at parret havde en trekant med hendes ven. Ifølge hende skulle han nu været løbet med hende. Det nægter han dog.

- Vi var nygifte og prøvede at lave lidt sjov. Han ville gerne have en trekant, siger hun og forklarer, at hun tænkte sig godt om inden.

- Vi blev enige om at have en trekant med en af mine veninder. Jeg var meget sikker på hende. Hvis jeg skulle have en trekant, så skulle det være med en, jeg var tryg ved.

Dernæst havde parret ifølge hende ikke meget kontakt, men nu er Edmonds åbenbart sammen med hende. Hun hævder, at de er taget til feriedestinationen Cabo i Mexico som par.

- Jeg ønskede at gøre noget sjovt med min mand. Og hun forrådte mig.

Hun brød sammen.

- Jeg kan forstå, at man er i et nyt forhold, men det gør bare så ondt.

- Jeg har ikke fortalt nogen, at jeg havde en trekant, før det føltes ikke som noget at være stolt af. Og nu er det kvinden, han er sammen med.

Jim Edmonds spillede 17 sæsoner i MLB. Foto: Darren Hauck/Ritzau Scanpix

Træt af hendes løgne

Baseballstjernen slår tilbage, for han vil ikke finde sig i, at ekskonen fremsætter den slags påstande.

- Jeg er træt af hendes offentlige løgne. Jeg søgte om skilsmisse for 90 dage siden, og Meghan har gjort det samme. Ægteskabet har været og er forbi, siger han i et statement til People.

- Jeg var inviteret til en fødselsdagsfest hos en af mine bedste venner, og jeg inviterede en. der er ikke tale om en affære. Kvinden, som jeg havde med til Cabo, er ikke hendes ven.

Han benægter ikke, at han og ekskonen havde en trekant. Han kalder det dog en engangsforestilling.

- I forhold til trekantstingen, så var der mange initiativer fra Meghans - og kun Meghans - side. Jeg opdagede for nylig, at hun havde været sammen med et par kvinder, uden at jeg var der. Er det ikke utroskab?

Hun nægter over for mediet, at havde taget den slags initiativ.

Parret har tre børn fra deres fem-årige ægteskab.

