Havde trekant: Nu kæreste med den anden kvinde

Først var de to. Så var de tre. Og nu er de to igen.

Den tidligere baseball-stjerne Jim Edmonds er nu sammen med kvinden, som han og ekskonen Meghan King Edmonds havde en trekant med, da de var gift.

Det bekræfter hans talsmand Steve Honig over fro People.

- Jim og Kortnie er sammen, lyder det fra talsmanden, der også bekræfter, at baseballstjernen og Kortnie O’Connor har været sammen de seneste par uger, mens der har været lukket ned.

De har tilbragt tiden i hans enorme palæ i St. Louis, er meldingen.

Historien om trekantsdramaet blev udfoldet allerede i februar, hvor ekskonen fortalte om, hvordan det hele var kommet i stand.

- Vi var nygifte og prøvede at lave lidt sjov. Han ville gerne have en trekant, sagde hun i podcasten 'Intimate Knowledge' og forklarede, at hun tænkte sig godt om inden.

- Vi blev enige om at have en trekant med en af mine veninder. Jeg var meget sikker på hende. Hvis jeg skulle have en trekant, så skulle det være med en, jeg var tryg ved.

Dengang svarede Jim Edmonds, at trekanten var hendes egen ide, og at han ikke havde talt med O'Connor i tre år.

- I forhold til trekantstingen, så var der mange initiativer fra Meghans - og kun Meghans - side. Jeg opdagede for nylig, at hun havde været sammen med et par kvinder, uden at jeg var der. Er det ikke utroskab?

Meghan King Edmonds og Jim Edmonds har tre børn fra deres fem-årige ægteskab.

