Helt godnat: Aflyser VM på grund af Israel

VM i squash for hold i Malaysia i december er aflyst, fordi det overvejende muslimske land ikke vil udstede visum til Israels hold.

Det oplyser Det Internationale Squashforbund (WSF) natten til tirsdag dansk tid.

Turneringen for mænd skulle have været afviklet fra 7. til 12. december i hovedstaden Kuala Lumpur.

Præsidenten for WSF, Zena Wooldridge, oplyser, at forbundet har forsøgt at 'påvirke de højeste myndigheder i Malaysia for at sikre mulighed for alle deltagende hold, inklusive Israel, i at komme ind i landet og konkurrere'.

Men det er ikke lykkedes, og derfor er turneringen droppet som følge af, at 'visse nationer vil være ude af stand til at deltage' på grund af striden om indrejsetilladelse.

- Det er vigtigt for WSF, at ingen lande, som ønsker at deltage, går glip af begivenheden, siger Zena Wooldridge.

Israels squashforbund har tidligere sagt, at lande, som deltager i en turnering, hvor det er forbudt for Israel at deltage, lukker deres øjne for 'racisme og diskrimination'.

Malaysia har en overvejende muslimsk befolkning, mens Israels befolkning er overvejende jødisk. I Malaysia er der generelt sympati for palæstinensernes sag i konflikten med Israel.

Det er ikke muligt at komme ind i Malaysia med et israelsk pas, og det anstrengte forhold mellem nationerne har tidligere vist sig i sportens verden.

Malaysia blev i 2019 frataget VM i parasvømning efter at have truet israelske atleter med udelukkelse.

Fire år tidligere måtte windsurfere fra Israel opgive at deltage i en konkurrence i Malaysia. Også her var årsagen manglende udstedelse af visa.

Oprindeligt skulle hold-VM i squash i år have været afholdt i New Zealand, men på grund af coronapandemien blev mesterskabet flyttet til det sydøstasiatiske land.