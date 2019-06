Helt ustyrlig komet: I nat satte de kløerne i ham

Den 18-årige Zion Williamson er blevet kaldt et af de største talenter de seneste mange år i amerikansk basketball.

Natten til fredag blev den unge college-studerede valgt som den første i den årlige draft i den nordamerikanske basketliga NBA, hvor New Orleans Pelicans slog kløerne i ham.

I sit første år som college-spiller har Williamson været helt ustyrlig med et point-gennemsnit på 22,6 point for Duke University og flere spektakulære dunks.

Foto: Brad Penner/Ritzau Scanpix

Den suveræne sæson betød, at det på forhånd var ventet, at de fleste NBA-klubber ville have den 201 centimeter høje spiller øverst på ønskelisten i draften.

Tilskuerne er strømmet til kampene for at se Zion Williamson i aktion, og det har medvirket, at billetpriserne til Dukes collegekampe flere gange er steget til flere tusinde kroner.

Tilbage i februar kom Zion Williamson til skade, da hans sko flækkede under en kamp.

Dagen efter faldt skomærket Nikes aktie med en enkelt procent. Amerikanske medier kædede efterfølgende aktiefaldet sammen med basketballtalentets uheld.

