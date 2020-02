Hendes video er alt for fræk!

Det er ikke nemt med nye sociale medier alle de politkker, man skal overholde.

Det måtte den tidligere OL-gymnast McKayla Maroney sande, da hun indtog den nye videoplatform TikTok.

- Jeg er så ked af at fortælle, at min TikTok blev taget ned. Jeg har begået nogle fejl, men den her var stor. Jeg må gøre det bedre, skriver hun.

Hendes video indeholdt hendes fortolkning af #handstandchallenge - hvor man som navnet antyder skal stå på hænder - men der blev også rystet med bagdelen og poseret i en meget nedringet bluse. Særligt sidstnævnte kunne være et problem, vurderer OL-guldvinderen fra 2012.

- Min Tik Tok blev slettet, og de fortalte mig ikke hvorfor, men jeg ved hvorfor: De kunne ikke lide min trøje. Næste gang tager jeg en rullekrave på, og så klarer vi den. Jeg prøver at være på TikTok - det betyder meget for mig, siger hun i en efterfølgende video.

Hendes analyse er muligvis korrekt, for platformen har ikke noget problem med en anden video, hvor hun også vrikker med enden.

Den 24-årige sportskvinde måtte på grund af skader allerede indstille karrieren i 2016, men hun har også haft optrædener i tv-serier som Hart of Dixie, Bones og Superstore.

Det er heller ikke første gang hun viser kroppen frem, for i 2017 smed hun første gang kludene på Instagram. Mange troede, hun var blevet hacket, men det var slet ikke tilfældet.

Det var blot for at få lidt opmærksomhed om kontoen.

Samme år måtte hun også gennemleve sit livs mareridt, da hun stod frem og fortalte om den skandaleombruste holdlæge, der havde misbrugt hende som 13-årig. Han endte med at få 125 års fængsel som straf for sine mange overgreb.

OL-guldvinder om sexmisbrug: - Han gjorde det hundredvis af gange

Legendens liv ændret: Se de private billeder

Hemmeligt trick: Se Eriksen - gratis