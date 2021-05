Her bringer hun legenden helt i knæ

Den afdøde basketball-legende Kobe Bryant blev indlemmet i Hall of Fame, og det bragte store følelser frem

Det blev den tid på aftenen, hvor afdøde Kobe Bryant skulle optages i Hall of Fame.

Galant gik tidens bedste spiller, Michael Jordan, op og tog Vanessa Bryants hånd og fulgte enken til scenen, og så kunne han dårligt holde til mere.

Ved hendes første ord, som omhandlede en tjeneste, som han havde gjort hende kort efter mandens død, måtte Jordan dække øjnene, og så startede den emotionelle seance for alvor.

Hun fortalte, at hun sjældent havde stået frem og rost ham offentligt, for hun mente, at han fik nok anerkendelse fra omverdenen og måske skulle lidt ned på jorden derhjemme. Dernæst om de mange skader, som Kobe Bryant havde ignoreret, så han kunne spille og ikke skuffe fansene.

Foto: Maddie Meyer/Ritzau Scanpix

Og så rettede hun sin tale direkte mod sin mand, der døde i et helikopterstyrt i janauar 2020.

- Kære Kobe, tak fordi du var den bedste mand og far, du kunne være, Tak fordi du lærte af dine fejl. Tak fordi du altid forsøgte at gøre det bedre.

Hun takkede ham for at stå op kl. 4, træne, vende hjem og så sende børnene i skole.

- Tillykke, skat. Alt dit hårde arbejde betalte sig. Du sagde engang til mig, at hvis man skulle satse på nogen, så skulle det være en selv. Det er jeg glad for, du gjorde og overpræsterede. Du gjorde det, Du er i Hall of Fame. En ægte vinder. Ikke bare en MVP, en af spillets bedste nogensinde. Jeg er så stolt af dig.

Og så fik hun den største stående ovation og en hånd af Jordan nok engang.