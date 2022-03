Her får dansk stjerne kæmpe overraskelse

Der var helt stille i hallen, men så trådte Danmarks første NBA-spiller nogensinde ind, og jublen brød løs i den godt pakkede hal.

Gabriel 'Iffe' Lundberg havde egentlig booket hallen til at træne forud for sin afrejse til Phoenix, som netop har givet ham en kontrakt, efter han sagde farvel til CSKA Moskva. Han måtte tro om igen, for han skulle fejres efter alle kunstens regler af sin barndomsklub Falcon, der ligger på Frederiksberg.

Se overraskelsen herunder:

Videoen er optaget af Morten Stig Jensen, der blandt andet medvirker i TV2's NBA-program 'Crunch Time' og selv har radioprogrammet 'Buzzer Beater' på Radio 4. Han var en blandt rigtig mange, der var mødt op for at fejre Danmarks kommende NBA-spiller, der altså stadig er i Danmark, mens han venter på visum til USA.

Han ventes at rejse inden længe, og de danske NBA-fans krydser lige nu fingre for, at han nå at komme i kamp inden slutspillet i midten af april, hvor tingene spidser mere til. Lige nu er resten af grundspillet mere eller mindre gratis, da Phoenix Suns fører ligaen suverænt og næppe kan smide deres første seed væk. Altså et perfekt setup for den danske guard til at træde ind i.

Inden da holder 'Iffe' skudarmen varm, og for nylig blev han også spottet i Odder, hvor han ligeledes skulle holde formen ved lige. Det blev dog også til et par billeder med de unge fans.

Denne mandag blev det dog næppe til aften-træning, men dog en behørig hyldest fra Falcon, der ligesom resten af basketball-Danmark er ved at revne af stolthed over den københavnske stjerne.