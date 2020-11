Historiens største afslag: Siger nej til 314 mio. i årsløn

50 millioner dollars om året. Selv det kunne ikke lokke Houston Rockets James Harden.

I danske kroner svarer det til en årsløn på 314 millioner kroner, men en af ligaens bedste offensive kræfter nogensinde har altså andre planer. Det fortæller den altid velinformerede Adrian Wojnarowski fra ESPN.

Harden med det karakteristiske store skæg er ethvert forsvars mareridt og stod til at blive den første spiller i historien til at få 50 millioner dollars pr år, men det skulle ikke gå så let, for man er nået til en ny æra i den bedste basketball-liga i verden, nemlig en tid hvor spillerne bestemmer uhørt meget.

Og han vil til Brooklyn Nets for at spille med to andre superstjerner i skikkelse af Kevin Durant, som han startede NBA-karrieren sammen med i Oklahoma City Thunder, og Kyrie Irving.

Lige nu brygger New York-klubben på at strikke et tilbud sammen, men det skal være stort.

I NBA sker der ikke store pengeoverførsler, som man kender fra europæisk fodbold, men der bytter man værdier. Det kan enten være spillere eller mulighed for at vælge de nyeste talenter via den såkaldte draft.

Harden og Westbrook tabte til de senere mestre fra Los Angeles Lakers dette år. Foto: Mark J. Terrill/Ritzau Scanpix

ESPN skriver, at Houston er parat til at gøre situationen meget akavet for at få fuld valuta for Harden samt lige så dyre Russell Westbrook, eftersom de to begge er på kontrakt i mindst to år mere. De er begge på en såkaldt super-max-kontrakt og tjener begge 41 millioner dollars, hvilket svarer til 257 mio. kroner.

Men Texas-holdet er beredt på at gå i gang med sæsonforberedelserne med to mugne superstjerner, for de mener, at de har tiden på deres side og derfor har overhånden i forhandlingssituationen. De vil have en ung stjerne og en massiv pakke af draftvalg, så de kan genopbygge holdet med en ung stamme.

For 31-årige Hardens vedkommende har han gjort det endnu sværere for sig selv, da reelt kun et hold er i spil til at blive hans nye legeplads.

Mesterskabsbejler sprænger alt i luften Hosuton Rockets har i de seneste år været med i det brede felt af hold, der kunne bejle til mesterskabet i NBA, men nu står de over for en gedigen genopbygning. Hele holdet blev samlet, så det kunne passe omkring James Harden, der ikke bare var en scoringsmaskine, men samtidig en af historiens bedste facilitatorer, der fik Rockets angreb til at være tæt på ustoppelige. De gik all in på filosofien om at spille med små spillere, hvilket har været en generel trend i NBA - de tog den bare til ekstremer. Samtidig hentede holdet først superstjernen Chris Paul til, men ham og Harden kunne ikke sammen, så i stedet prøvede man Hardens gamle ven Russell Westbrook, selvom sportsdirektøren Daryl Morey ikke var fan. Morey og træner Mike D'Antoni skabte et vanvittigt hold rent offensivt, men lykkedes ikke med at få dem til at vinde et mesterskab. Superstjernernes tålmodighed slap op, og også Morey og D'Antoni er fortid hos Houston. Vis mere Luk

Rockets er dog allerede begyndt at sende andre spillere væk, så de ved, hvor dette formentlig ender.

Lige nu bliver det debatteret heftigt, hvorvidt superstjerner skal have lov til at tvinge klubben til at sende dem videre.

Det lykkedes for Anthony Davis, der ville væk fra New Orleans Pelicans og kun havde øje for Los Angeles Lakers, hvor LeBron James stod og kaldte på ham.

Pelicans fik tre unge spillere med potentiale i Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart samt tre valg i draftens første runde. En vanvittig pris, men begge hold endte med at vinde, eftersom Lakers tog mesterskabet i den netop overståede sæson, og Pelicans har en meget lys fremtid.

Det er den slags aftale, der skal på bordet, før Houston vinker farvel til Harden efter otte år med toppræstationer.

