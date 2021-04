Historisk dansk triumf

Let på hatten for Danmarks nyeste stjerne!

Københavneren Gabriel 'Iffe' Lundberg har spillet sig i semifinalen i den næstbedste klubturnering i verden, nemlig privatligaen EuroLeague, hvor de bedste hold fra Europa dyster.

Mod tyrkiske Fenerbahce dominerede den danske landsholdsguard i begge ender, og endte med 22 point, syv rebounds, fem assists og fire steals. Han blev kun overstrålet af holdkammeraten Will Clyburn, der scorede 38 point i udesejren på 68-85.

Den tredje sejr i femkamps-serien sendte det russiske storhold i Final 4, og så langt er ingen dansker nået før.

- Jeg er ekstremt stolt. At være her som dansker er stort, siger Lundberg.

- Det har været en turbulent tur her til. Men når man er en traditionsrig klub, så klarer man den.

Her refereres der blandt andet til, at CSKA mistede stjernen Mike James efter en kontrovers. Han er nu på holdkortet hos NBA-holdet Brooklyn Nets, der er blandt favoritterne til titlen i USA.

Foto: Daniel Reinhardt/Ritzau Scanpix

Også dansk-amerikaneren Shavon Shields kan spille sig i det fornemme selskab. Den danske landsholdspiller er oppe mod Bayern München med sit hold, Olimpia Milano.

Fodbolden undgik at få en Super League, men det er netop hvad EuroLeague er i baskeballens verden. Det gjorde eksempelvis, at Lundberg ikke kunne spille sidste landskamp for Danmark, da der skulle spilles EuroLeague lige oveni. CSKA har vundet turneringen otte gange, kun overgået af Real Madrid.

Lundberg skiftede til storklubben i februar og har kontraktudløb til sommer, hvor han håber, han får chancen af et NBA-hold. I givet fald vil han være den første dansker til også at nå det punkt.

Først venter dog slutspurten i VTB-ligaen og EuroLeagues Final 4, der afvikles i Köln fra 28.-30. maj.