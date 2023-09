Hjerteskærende opslag: 'Mit liv blev vendt på hovedet'

Den tidligere OL-guldvinder Tara Lipinski deler en hudløst ærlig beretning om sin svære kamp for at få børn.Amerikaneren har haft fire aborter som konsekvens af de store udfordringer

Som blot 15-årig vandt hun OL-guld i kunstskøjteløb i Nagano i 1998.

Amerikanske Tara Lipinski var mere eller mindre urørlig, da hun som aktiv kunstskøjteløber knuste sine konkurrenter i det meste, som hun deltog i.

Den formidable ungdom og succes på isen kan dog nok ikke gøre op for det mareridt, som Lipinski og hendes mand, Todd Kapostasy, har gået i gennem de seneste fem år.

I et opslag på sin Instagram åbner Lipinski nemlig op omkring, at hun ikke har kunne få børn på trods af et hav af forskellige midler og forsøg.

'Mit liv blev vendt på hovedet og blev fuldstændig opslugt af vores hjerteskærende og ofte ødelæggende fertilitetsrejse.'

'Min mand og jeg har tilsyneladende ramt alle tænkelige vejspærringer fra det øjeblik, vi begyndte denne proces i 2018, og siden da har jeg været i narkose 24 gange og har haft fire aborter,' skriver amerikaneren blandt andet.

Hun håber at følelsesladede og ærlige indlæg kan hjælpe andre par, der har været eller kommer i samme situation.

I kommentarfeltet under opslaget høster Lipinski stor støtte fra sine 816.000 følgere, der roser hende for at berøre emnet.