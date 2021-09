Hollænder vinder stjernetræf i København

Dartsportens største kvindelige stjerne, Fallon Sherrock, drillede Michael van Gerwen, da de to lørdag aften mødte hinanden i finalen ved Nordic Darts Masters i Forum i København.

Sherrock, der i 2019 blev den første kvinde til at vinde en kamp ved VM, var undervejs foran mod van Gerwen, som dog til sidst endte med at tage sejren.

Den tidligere tredobbelte verdensmester vandt 11-7 og kunne derefter lade sig hylde af de mange fremmødte fans i Forum.

Michael van Gerwen havde sikret sin finaleplads tidligere lørdag ved at slå Madars Razma fra Letland og walisiske Jonny Clayton i henholdsvis kvart- og semifinalen.

I finalen ventede Fallon Sherrock så, der havde haft en nemmere vej til kampen om sejren. Hun gik således videre fra kvartfinalen uden at spille, da den forsvarende verdensmester, Gerwyn Price, trak sig med en albueskade.

Derefter slog hun belgiske Dimitri Van den Bergh i semifinalen, der ellers var stort foran og på et tidspunkt havde mulighed for at lukke kampen.

Van Gerwen gik ind til finalen som storfavorit, men hollænderen måtte altså kæmpe for sejren. Fallon Sherrock kom foran 6-3, inden van Gerwen langsomt vendte finalen på hovedet og vandt.

Tre danskere stillede op i Nordic Darts Masters, men de røg alle ud fredag.