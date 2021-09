Hun blev fældet: Gør de det lovligt nu?

Skal cannabis fremover fortsat anses som et ulovligt stof inden for professionel sport?

Det vil Det Internationale Antidopingagentur, Wada, næste år undersøge nærmere.

Cannabis er lige nu på Wadas liste over forbudte stoffer, men det mener flere, at der bør laves om på.

Især efter at den amerikanske løber Sha'Carri Richardson kort før OL endte med at få karantæne, så hun ikke kunne deltage i legene efter at være blevet testet positiv for cannabis.

Derfor vil Wada næste år genoverveje cannabis' status.

- Efter opfordringer fra flere interessenter har eksekutiv komitéen valgt at bakke op om beslutningen om i 2022 at iværksætte en videnskabelig undersøgelse af cannabis' status, lyder det på Wadas hjemmeside.

- Cannabis er lige nu forbudt i konkurrencer og vil forblive det i 2022.

Sebastian Coe, præsident for Det Internationale Atletikforbund, er en af dem, der bakker op om et nyt kig på, om cannabis skal være ulovligt.

- Det er ikke et dårligt tidspunkt at se nærmere på det. Det giver mening, intet står skrevet i sten. Man tilpasser og genovervejer tingene, sagde Coe under OL i sommer.