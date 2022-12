Hun er oppe blandt de største nu

Årets sportspræstation: Anne-Marie Rindom tog én af karrierens store triumfer ud for Texas' kyst efter en periode væk fra sin båd. Hendes præstation sikrer hende en fjerdeplads over de største danske sportspræstationer i år

Ekstra Bladet sætter fokus på årets ti største danske sportspræstationer. I dag bringer vi historien om Anne-Marie Rindoms vilde VM. Følg nedtællingen på ekstrabladet.dk og i Ekstra Bladet frem til 1. januar, hvor vi kårer årets største sportsnavn i Danmark.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

VM-guld

I 12 år sejlede Anne-Marie Rindom Laser Radial.

Hun bestilte stort set ikke andet.

Hun var god og vandt alt, hvad der var at vinde. Inklusive en guldmedalje ved OL og to verdensmesterskaber.

Da triumfen var en kendsgerning i Tokyo sidste sommer, var det dog på tide at tage en pause. Rindom ville prøve noget nyt.

Så hun prøvede sig selv af i SailGP - sejlsportens Formel 1, som klassen hedder grundet katamaranens høje fart.

Og så læste hun idræt på universitetet sideløbende med.

Annonce:

- Jeg havde brug for at finde ud af, om det stadig var det, jeg havde lyst til. Om gnisten stadig var der. Jeg havde brug for at møde nogle nye udfordringer og dygtiggøre mig indenfor noget andet - ikke bare fortsætte ud af samme spor, sagde hun til Politiken.

Og det var godt givet ud, sagde hun efter nogle måneder, da hun gjorde sig klar til VM sidste år. Et VM, der kastede en samlet fjerdeplads af sig.

I 2022 kom hun også til VM. Uden egentlig at være i ordentlig form. Og derfor var det en solid overraskelse for hende selv og en masse andre, at hun formåede at gå hele vejen ved mesterskabet, der fandt sted ud for Texas’ kyst.

Især fordi hele verdenseliten var der.

Anne-Marie Rindom med karrierens største triumf: OL-guldet i Tokyo. Foto: Tariq Mikkel Khan

Rindom er et unikum i ILCA 6, som klassen er omdøbt til, hvilket kunne ses med topresultater i seks af de 12 sejladser ved mesterskabet.

Starten var ikke prangende med et par resultater langt nede i feltet, men af de 12 sejladser kunne man sortere de to dårligste fra, og det hjalp en hel del for den 31-årige stjerne.

Annonce:

På tredjesidste dag havde hun sejlet sig frem til en samlet andenplads, og det gik helt agurk på næstsidste dag, hvor hun vandt begge sejladser. Dermed overtog hun den samlede førsteplads inden de to sidste sejladser med et suverænt forspring på 19 point til schweiziske Maud Jayet.

VM-titlen, der er Rindoms tredje i karrieren, blev sikret i næstsidste sejlads, hvor hun blev toer, og så var det flintrende ligegyldigt, at hun blev nummer ni i den sidste sejlads.

Foto: Kazuki Wakasugi/AP/Ritzau Scanpix

- Jeg er faktisk lidt overrasket over, at det gik så godt til slut. Jeg føler ikke, jeg fik den helt perfekte start på stævnet og kan mærke, at jeg er lidt rusten til at konkurrere, sagde den lykkelige Rindom, da triumfen var en kendsgerning.

- Jeg forbedrede mig dog rigtig meget i løbet af stævnet og formåede at holde koncentrationen til slut. Jeg har om nogen erfaring med, at det alligevel kan gå galt til sidst. Det gjorde det heldigvis ikke, og det er jeg superstolt over, sagde hun efter den vilde præstation, der kom i hus på et tidspunkt, hvor alle rivalerne havde godt gang i OL-forberedelserne, hvilket blot understreger hendes høje klasse.

Annonce:

Anne-Marie Rindom er med afstand Danmarks største og mest vindende sejler siden Jesper Bank, der vandt tre OL- og 12 VM-medaljer i sin karriere.

Hun blev samtidig den blot anden dansker i historien til at vinde tre verdensmesterskaber i en OL-klasse. Lasse Hjortnæs var den første med sine tre triumfer i finnjollen i første halvdel af 1980'erne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skulle tilbage

Foto: Kazuki Wakasugi/AP/Ritzau Scanpix

- Inderst inde har jeg nok hele tiden vidst, at jeg skulle tilbage. Men jeg havde brug for at presse mig ud i en situation, hvor jeg ikke havde prøvet at være før. Det føltes som den nemme løsning bare at gå i gang med endnu en OL-kampagne med det samme, sagde Anne-Marie Rindom til Politiken i oktober efter VM-triumfen.

Hun henviste til perioden væk fra båden, hun kender til hudløshed.

Både på universitet og i andre bådtyper elskede hun at lære, hvordan det er ikke at være den bedste - at få såkaldte aha-oplevelser.

Oplevelser der var givtige, da hun vendte retur til ILCA 6'eren.

Annonce:

- Det har været et personligt mål at bevise, at selv om man sejler nogle andre bådtyper, så kan man stadig udvikle sig og blive en endnu bedre laser-sejler - også selv om man ikke bruger lige så mange timer i båden, sagde hun.

Nu går hun for alvor i gang med at forberede sig til karrierens næste store mål: OL i Paris i 2024.