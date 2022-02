Lørdag venter den måske hårdeste modstander for det danske curling landshold ved OL - men muligheden for dansk succes er til stede

Madeleine Dupont ved det bedre end nogen anden.

Det danske curling-hold er ikke medaljefavorit i Beijing ved dette OL. Der er flere opgør undervejs i turneringen, hvor de danske kvinder ikke just er favoritter.

Én af dem er Schweiz, der venter i lørdagens anden kamp.

Anført af Silvana Tirinzoni er de kommet til den kinesiske hovedstad med et altoverskyggende mål: OL-medaljer – og allerhelst guld.

Anderledes kan det ikke være, når man er forsvarende dobbelt verdensmester.

Og netop 42-årige Tirinzoni er værd at bide mærke i, fortæller Dupont til Ekstra Bladet.

- Hun er meget respekteret - og har jo været med i en menneskealder, siger den danske skipper fra Beijing forud for kampen.

Det danske hold med søstrene Madeleine og Denice Dupont, My Larsen og Mathilde Halse under åbningskampen mod Kina. Foto: Eloisa Lopez/Reuters/Ritzau Scanpix

- Hun har haft store nedture og ikke altid været så god, som hun er nu. Der har været år, hvor vi slet ikke har hørt fra hende, og hvor Schweiz har haft andre dygtige med, fortæller Dupont.

En gennemgang af de utroligt mange opgør mellem Danmark og Schweiz de sidste par årtier viser, at der i perioder har været dansk dominans, men at de seneste ti opgør alle er endt med schweizisk sejr.

Dansk sejr er ikke umulig

I seks af de ti opgør har det været et opgør mellem netop Madeleine Dupont og Silvana Tirinzoni. Senest ved VM sidste år, hvor Schweiz bankede Danmark 13-4.

- Jeg har respekt for, at hun stadig er her. Det kræver meget og ikke mindst lysten til at blive ved, når hun i en periode ikke har været den bedste. Det siger meget om hende som person, at hun bliver ved. Især med tanke på, at der kommer unge, hurtigere, stærkere og mere talentfulde kvinder frem, siger Madeleine Dupont, der ikke lægger skjul på, hvor favoritværdigheden ligger.

Madeleine Dupont afgjorde affæren mod Kina med den sidste sten i sidste ende, der sikrede sejren. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP/Ritzau Scanpix

- Vi er på papiret dårligere end dem. Det siger jeg uden at blinke og skammer mig bestemt ikke over det. De har vundet så meget, at det er svært at holde styr på.

Danmark åbnede med en snæver sejr over de kinesiske værter – afgjort på sidste sten af netop Dupont.

Siden fulgte et lige så tæt opgør mod USA, der endte i dansk nederlag. Tidligt lørdag morgen blev det til endnu et nederlag, da Japan tog sejren til allersidst.

I alt skal Danmark spille ni kampe. De fire bedste stryger i semifinalen. Derfor er det ikke påkrævet med dansk sejr over Schweiz – men det ville godt nok hjælpe på chancerne for dansk medalje.

Og måske er det ikke helt umuligt.

- Vi har måske en lille fordel. For Tirinzoni har endnu ikke prøvet at vinde en OL-medalje. Hun har to VM-guldmedaljer. Det kan meget vel være en dansk fordel, at schweizerne skal håndtere det store pres, der er på dem, siger den danske skipper.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lagde sit liv om

Silvana Tirinzoni og Alina Pätz da sejren over Storbritannien er en kendsgerning. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP/Ritzau Scanpix

Ved OL i Pyeongchang for fire år siden var schweizerne og Silvana Tirinzoni igen blandt favoritterne. Men stenene ville ikke lægge sig, som hun gerne ville have, og højest overraskende vandt de kun fire af ni kampe, hvorfor de måtte forlade legene, inden det blev rigtig sjovt.

Det gjorde ondt på den schweiziske selvforståelse – og især på Tirinzoni.

Hun gik forrest i en omstrukturering af holdet, fandt plads til rivalen Melanie Barbezat og gik forrest ved EM, hvor de vandt sølv og efterfølgende i Silkeborg i 2019, da Schweiz vandt guld ved VM.

Guld-triumfen blev gentaget i 2021 og denne sæson har de vundet 24 af 34 kampe op til OL.

- Udviklingen var nødvendig og det hele værd, men VM-titlerne hjælper os ikke meget i Beijing. Nøglen er det hårde arbejde, vi har gjort de sidste fire år, har hun sagt til Tagblatt.

Og det skal vi love for. Op til OL har Tirinzoni lagt sit liv om.

Arbejdet som investeringsrådgiver blev droppet, og hun endte med at flytte ud af sin lejlighed – og ind i noget, hun fandt på Airbnb, fordi hun ikke ville bede sin samlever om at isolere sig af frygt for corona, som hun selv gjorde.

Så hun flyttede selv og isolerede sig selv i ugevis.

Altid afslappet

Tirinzoni endte sågar også med at droppe al social kontakt til omverdenen. Men det gjorde hende ingenting. For målet helliger midlet.

- For mig føles det ikke som at give op. Jeg elsker, at jeg lever for den her sport, siger hun.

Netop kærligheden og den store erfaring gør, at det er en rolig og afbalanceret Tirinzoni, der har taget hul på OL.

Så afbalanceret, at der skal meget til at slå hende ud af kurs.

- Jeg plejede at blive nervøs. Især hvis jeg ikke fik otte timers søvn før en kamp. I dag er det noget andet. Jeg er afslappet på isen, også selvom jeg slet ikke sover natten før.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Et hold af stjerner

Alina Pätz, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni og Melanie Barbezat åbnede med sejre over Storbritannien og Kina. Foto: Eloisa Lopez/Reuters/Ritzau Scanpix

I Danmark er de ikke særligt kendte, for curling er ikke nogen stor sport. Men det schweiziske hold med Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Esther Neuenschwander og Melanie Barbezat er klasse med mere klasse på.

- Det er et hold, hvor har sat tre skippere fra tre forskellige hold sammen. De har tilpasset sig nye pladser og fundet en rytme. Det er utraditionelt, men det fungerer, fortæller Madeleine Dupont om lørdagens modstander ved OL i Beijing.

- Hvorfor?

- Som kaptajn på et hold har man et stort ego, og man fylder meget, for det er dig, der sætter den sidste sten. Det er noget, jeg tager hatten af for.

Hun fortæller, at det på et curlingmandskab handler om at stole på hinanden.

- At alle udfylder positionerne bedst muligt. Hvis de tre andre fra vores hold ikke traf de rigtige beslutninger nede i huset, ville vi have et problem. Jeg stoler på, at de fejer så godt, de kan. Og at de bedømmer stenene så godt, som de kan, fortæller Dupont.

Danmark møder Schweiz med klokken 13. Kampen kan følges på DR.