Hun skal blive bag tremmer

Hun skal forblive fængslet i Rusland.

Sådan lyder afgørelsen fra retten i Moskva.

Brittney Griner, som er en af de største basketstjerner i USA, har fået forlænget sin varetægtsfængsling i Rusland.

- Retten har imødekommet anmodningen om at forlænge varigheden af undersøgelsen om den amerikanske statsborger Griners anholdelse, siger retten ifølge det russiske nyhedsbureau TASS.

Det betyder, at hun er tilbageholdt de næste to måneder indtil maj.

I februar blev Brittney Griner tilbageholdt i en lufthavn i Moskva for at medbringe cannabisolie i sin bagage.

Griner spiller til daglig i Phoenix Mercury.

- Vi er opmærksomme på og holder øje med situationen vedrørende Brittney Griner i Rusland, skriver klubben.

Brittney Griner er en af de største basketstjerner i USA. Hun har vundet OL-guld to gange. Foto: Christian Petersen/Ritzau Scanpix

Ekspert: Kan blive Putins gidsel

Evelyn Farkas, som tidligere har været amerikansk viceforsvarsminister, har udtrykt bekymring for den situation, som Brittney Griner står i.

Hun mente nemlig, at Griner kan blive brugt som gidsel i det politiske spil, som udspiller sig mellem USA og Rusland i kølvandet på Ruslands invasion af nabolandet Ukraine.

- Hvis vi vil have hende ud af fængslet, vil Rusland stille nogle betingelser. Det kunne være en udveksling af fanger. De kunne også bruge situationen som en skjult trussel eller et middel til afpresning, hvis de ønsker, at vi gør noget - eller ikke gør det. Under alle omstændigheder kan det være brugbart for dem, vurderer hun.

Brittney Griner spiller på det amerikanske basketlandshold, hvor hun har vundet to guldmedaljer til OL i henholdsvis 2016 og 2020.

Griner kan risikere en fængselsstraf på op til 10 år.