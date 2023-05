Hun skal i glasburet mod verdens bedste: - Jeg har gjort alt

’Tonsvis af endorfiner i blodet føles magisk – snup bare lidt, hvis du mangler.’

Sådan skrev en af Danmarks største bordtennisstjerner gennem tiden og nuværende elite-padelspiller Mie Skov på sin Instagram 24. april.

Sammen med sin makker Marisse havde hun kæmpet sig til et wildcard til World Padel Tour i Hillerød, hvor verdens allerbedste spillere mødes.

- Det var sådan en stor lykkefølelse, og det var et af de mål, vi satte, da vi teamede op, siger Mie Skov til Ekstra Bladet.

Kampen spilles senere i dag, hvor de to danske padelstjerner skal møde et par, der er rangeret i top ti i verden.

For at forstå niveauforskellen forklarer Mie Skov, at det svarer til, at hvis Danmarks herrelandshold i håndbold skulle spille mod Grønlands.

- De har fået padel ind med modermælken, siger Mie Skov.

Men inden vi snakker om Mie Skovs forventninger til kampen og arrangementet, så spoler vi lige tiden tilbage til den 5. maj.

Uventet tilbageslag

Her sker det, der bare ikke må ske.

Mie Skov skal løbe en stopbold op, men forfoden sidder fast.

- Og så ryger min fod ud til den ene side. Jeg kunne mærke med det samme, at den ikke var god, siger hun.

Og ganske rigtigt. Ti dage før hende og makkerens største kamp, forstuver hun anklen.

Nu begynder kampen mod uret.

I de sidste ti dage har Mie Skov, som hun forklarer det med egne ord: ’Gjort alt, hvad jeg overhovedet har kunnet for at blive klar’.

Hun har genoptrænet – både fysisk og psykisk. Haft kostplan, drukket litervis af vand, mediteret og ikke mindst haft troet på, at hun nok skulle blive klar.

Og hun er klar.

- Jeg kommer til at give den så meget gas med god optrapning og højt humør. Vi går 100 procent efter alle bolde, om jeg så skal ligge vandret med en forstuvet ankel efter, så er det det, jeg gør, siger hun.

- Men skal vi have en chance, så får vi brug for en masse opbakning og energi, så jeg håber, at jeg ser mange på tribunerne, når vi går på banen, slutter hun.

Padel Open-turneringen løber fra 17-21. maj. Det er andet år i træk, at turneringen foregår i Royal Stage i Hillerød.