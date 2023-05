Hvad foregår der? Kæmpe tyr invaderer rugby-kamp

En stor tyr forsagede kæmpe kaos fredag aften i rugby-kampen mellem Catalan Dragons og St. Helens.

Kampen mellem de to rugby-hold blev spillet på Stade Gilbert Brutus i Perpignan i det sydlige Frankrig, og før kampen havde formanden for den lokale kødproduktion arrangeret en lille happening.

Tre store tyre var blevet linet op på sidelinjen for at vise tilskuerne de flotte dyr, som bliver brugt til kødproduktionen i byen.

Det skriver Daily Mail.

Det endte dog helt galt, da den ene af de fuldvoksne tyre, der er af racen Piemontese, fik lyst til at løbe ind på banen.

Se klippet herunder:

En chanceløs mand forsøgte at holde fast i rebet, der var bundet til tyren, men han blev bare slæbt afsted ved siden af tyren og måtte give slip.

Rugby-spillerne fra de to hold, der var i gang med at varme op, måtte derfor spurte ud af banen for at komme i sikkerhed, mens tyren tog en lille rundtur på banen og viste sig frem.

Umiddelbart en meget klog beslutning, da mange af spillerne bar røde trøjer.

Foto: Sky Sports Rugby League Twitter

Heldigvis valgte det store dyr selv at lunte over til de andre tyre igen, og her fik en person taget rebet og dermed også kontrol over tyren.

Den store forskrækkelse endte dog uden nogle tilskadekomne eller materielle skader udover et bar dybe huller i banen, hvor tyren havde trasket rundt.

Kampen blev også sat i gang som planlagt.

