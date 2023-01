Hvad laver han? Kontroversiel stjerne overrasker

Gerwyn Price fik store tæsk ved VM-kvartfinalen i dart og er dermed ude af den prestigefyldte turnering. Undervejs tog han høreværn på - formentlig for at slippe for buhråb

Da femte sæt begyndte, havde Gerwyn Price pludselig høreværn på.

Om den kontroversielle verdensetter havde støjreducering indbygget i sine hørebøffer, skal være usagt, men han valgte dem formentlig for at undgå buhråb og larm fra det støjende Alexandra Palace.

Han begyndte godt med dem på, men tabte alligevel sættet og endte med at tabe med samlet 1-5 til tyske Gabriel Clemens, der 'blot' ligger nummer 25 på verdensranglisten.

Efterfølgende var Price noget fåmælt, da Sky Sports spurgte ham til høreværnet.

- Jeg spillede mit spil, fokuserede bare på mit spil.

Price træt af buhråb: Tager høreværn på og storspiller

Senere luftede Price i en 'story' på Instagram tanken om ikke at spille VM i dart igen.

'Så frustrerende, at du spiller hele året rundt for at forberede dig til denne ene turnering. Så sønderknust, at jeg ikke fik lov til at spille, men held og lykke til alle, der er videre. Ikke sikker på, at jeg nogensinde kommer til at spille til denne begivenhed igen.'

Viaplays rutinerede dartkommentator Michael Frydendahl var noget overrasket over, at verdensstjernen pludselig havde høreværn på.

- Jeg har set ørepropper, men høreværn har jeg aldrig set, sagde han under kommenteringen.

Tyske Gabriel Clemens, der vandt kvartfinalen, møder Michael Smitth i semifinalen. Den anden semifinale står mellem Dimitri Van den Bergh og Michael van Gerwen.

