Hver fjerde danske OL-atlet kæmper mentalt efter legene

Det kan være hårdt at vende tilbage til hverdagen efter en deltagelse ved de olympiske lege.

Det fastslår en ny undersøgelse, som Team Danmark har lavet på bagkant af sidste års OL i Tokyo. Her deltog 111 danske atleter.

Mindst 25 procent af de danske atleter blev ramt af fænomenet 'OL-blues', der defineres som den post-olympiske periode, hvor eliteidrætsudøvere kan opleve et nedtrykt humør og tab af interesse for livet.

Det udmønstrer sig typisk ved, at atleten stiller spørgsmål ved sin identitet som atlet, får en følelse af tomhed og manglede retning i livet og generelt har svært ved at finde fodfæste efter det store højdepunkt, som et OL typisk er. Det skriver Team Danmark i en pressemeddelelse.

Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Gregory Michael Diment, der står bag undersøgelsen, påpeger, at der ikke er en sammenhæng mellem opnåede OL-resultater og risikoen for en mental nedtur efter legene.

Kvinder oftere ramt end mænd

- Man kunne måske forestille sig, at det hænger sammen med om ens sportslige ambitioner blev indfriet, men det kan lige så godt være en medaljevinder, der rammes af OL-blues.

- Det er rigtig svært at forudsige, hvem der er mest udsat for at få OL-blues, men der er dog en tendens til, at kvindelige atleter oftere bliver ramt end mandlige, men vi kan ikke sige, hvorfor det forholder sig sådan, siger han.

Sportspsykologen håber, at Team Danmark står bedre rustet til at håndtere udfordringerne ved næste OL i Paris i 2024.

- Vi tager de erfaringer og den viden, vi har fået, med os. Frem mod legene i Paris er det planen, at vi vil intensivere arbejdet omkring OL-blues. Nu ved vi mere om, at OL-blues rammer en betydelig del af atleterne, og det tager vi dybt alvorligt, siger Gregory Michael Diment.

