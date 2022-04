Hyldes i Rusland: Legendens ord vækker opsigt

Det er bestemt ikke sikkert, det var hensigten.

Men Magnus Carlsen får en pallefuld roser i de russiske medier i kølvandet på sine udtalelser om udelukkelsen af rivalen Sergei Karjakin.

Mægtige folk i russisk skak og sågar idrætspersonligheder med hang til politik og overskrifter anerkender og roser den norske stormester, så det næsten er pinligt.

Karjakin er som så mange andre russere blevet udelukket fra at deltage i internationale sammenhænge som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Men det mener Magnus Carlsen ikke er en god idé.

Vil være martyr

Og det er ikke fordi, Carlsen har sympati for Karjakin. Det har han egentlig ikke. Men:

- Er det klogt, at vi lader ham få det, som han vil? Han ønsker at blive en martyr for Vestens sanktionstyranni. Nu får han lov at fortælle den historie på hjemmebane, og som falder i god jord dér. Det hjælper vi ham med. Vi lader ham få det, som han vil. Jeg ved ikke, om det er godt eller ej, sagde Carlsen til avisen Verdens Gang mandag.

Magnus Carlsen og Sergei Karjakin i november 2016 efter deres kamp om verdensmesterskabet. Foto: Mary Altaffer/AP/Ritzau Scanpix

Hvor udtalelserne har fået blandede modtagelser vest for Ukraine, er der high fives over hele linjen i det russiske.

- Han fortjener ære for de ord. Han er en ægte mester og er klar over, at noget forkert er sket, noget som forvrænger billedet af sportsverdenen, siger en anden stormester, Sergei Shipov til Russia Today.

Folkemord af ukrainerne

- Carlsen er en modig mand. Hans udtalelser kom som en stor overraskelse for mig, siger Anatoliy Karpov, der er tidligere verdensmester i skak, mens også den tidligere OL-guldvinder i kunstskøjteløb og nuværende politiker, Irina Rodnina, klapper i hænderne.

- Godt gjort! Ægte mestre har klare holdninger. De fleste idrætsudøvere er desværre tavse. De som ved, hvad de er værd, tør tale og støtter vores folk. Det skaber respekt, siger hun til Sport-Express.

Sergei Karjakin fik seks måneders international karantæne. Ikke for at være russer, som så mange landsmænd i internationale konkurrencer er blevet ramt på. Næh, Karjakin har offentligt støttet præsident Vladimir Putins idé om invasion af Ukraine.

Flere gange på det seneste. Han har blandt andet skrevet et brev til Putin, hvor han har kaldt Ukraines opførsel i Luhansk og Donbass-regionerne for folkemord, og at hans håb var, at folket dér ville blive befriet.