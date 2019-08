I ny OL-disciplin er børn verdensstjernerne

Det er ikke alder og erfaring, der kommer til at præge park skateboarding-feltet, når disciplinen næste år kommer på det olympiske program i Tokyo.

For flere af de formentlig kommende deltagere i kvindernes - eller pigernes - konkurrence er helt unge. 12 af verdensranglistens 20 bedste er således teenagere - eller endnu yngre.

Listen toppes af amerikanske Brighton Zeuner på 15 år, men klikker man sig lidt nedad dukker flere deciderede børn op.

10-årige Kokona Hiraki fra Japan er eksempelvis ikke fremmed for at vinde medaljer ved store konkurrencer. I sommer vandt hun sølv ved X Games i Minneapolis - en konkurrence, der blev vundet af hendes 13-årige landsmand Misugu Okamoto.

Kokona Hiraki er en af de allerbedste - hun er bare 10 år gammel. Foto: Ritzau Scanpix

Lidt længere nede på verdensranglisten optræder den 11-årige brite Sky Brown, der på trods af en sen indtræden i kvalifikationen også ligger til at skulle deltage ved OL.

- Det er meget specielt. Jeg vil gerne være en, der inspirerer andre piger. Forhåbentlig, hvis jeg kommer til OL, kan de se mig udføre vilde tricks, og så vil de tro på, at de også kan udføre dem, siger Sky Brown til Kyodo News.

Den 11-årige brite har en japansk mor og bor i Japan. Derfor vil det også være specielt for hende at deltage ved OL i Tokyo. Men faktisk er det mere andre parametre, der fylder for hende, afslører hun.

- Jeg føler ikke, at konkurrence-elementet er altafgørende. Jeg er ligeglad med, om jeg vinder eller taber.

- Jeg går ud for at have det sjovt. Det ville være fantastisk, hvis jeg kom med til OL, men det er lige meget for mig. Jeg vil bare have det sjovt, siger hun.

Alt andet lige kan netop park skateboarding måske byde på en olympisk rekord. Den yngste OL-guldvinder gennem tiderne var nemlig den amerikanske udspringer Marjorie Gestring, der vandt guld ved legene i Berlin i 1936. Hun var 13 år og 268 dage gammel, da det skete.

