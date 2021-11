I spil til fornem pris

Anne-Marie Rindom rider på en bølge af succes.

Ved sommerens OL i Tokyo vandt den danske sejler OL-guld i Laser Radial-klassen, og nu kan hun måske føje endnu en fornem hædersbevisning til cv'et.

Hun er af sejlsportens verdensforbund blevet udnævnt som en af fem nominerede til prisen som årets kvindelige sejler i verden.

Faktisk kan hun ende som modtager af prisen for anden gang i træk. Hun hjemtog hæderen i 2019 efter at have domineret sin klasse, hvilket gjorde hende til guldfavorit ved sommerlegene i Japan.

Som bekendt blev OL dog udskudt med et år på grund af coronapandemien, og sygdommen var også årsagen til, at sejlerprisen ikke blev uddelt i 2020.

De øvrige nominerede til prisen i år er Clarisse Cremer, Daniela Moroz og duoerne Martine Grael og Kahena Kunze samt Hannah Mills og Eilidh McIntyre.

Ikke overraskende modtog Rindom i den forgangne uge prisen for årets sejlsportspræstation af Dansk Sejlunion.

Anne-Marie Rindom vandt i sommer sin første OL-guldmedalje, da hun på dramatisk vis endte øverst på skamlen. Foto: Olivier Morin/Ritzau Scanpix

I den forbindelse fortalte hun i en pressemeddelelse fra unionen om sine forberedelser frem mod VM, der afholdes i Oman fra slutningen af november.

- Jeg har sejlet mange andre både i de seneste tre måneder, og det har været rigtig fedt. Men nu nyder jeg at være tilbage i laseren, og jeg synes, det går godt. Man skal virkelig ikke undervurdere rutinen, og jeg nyder virkelig at være tilbage i faste omgivelser, sagde hun.