Ikonisk program sparket ud af P3

Så blev LIGA på P3 trods et til tider meget ungdommeligt udtryk alligevel indhentet af høje tindinger og sølvstænk i den resterende del af de gyldne lokker.

Det kan godt være, du føler dig kæk og ung med de unge, men når du frem over skal have den radiofoniske guidning gennem en lang søndag med Superliga, en flamsk efterårsklassiker eller et par håndboldkampe, skal du rimeligvis stadig høre LIGA på P3.

Men du skal over på P4 for at fange guldkornene fra Andreas Kraul, Morten Hausborg og Henrik Liniger med flere. Sidstnævnte herre med den malmfulde røst vil man dog af og til stadig kunne høre i nærområdet og tæt på gerningsstedet helt uden brug af radio…

Som et led i endnu en omkalfatring af mediemastodonten DR, hvor licens som bekendt var noget, vi gav hinanden og Licens Lars, skal P3 fremover streames ind i en virkelighed målrettet de unge, om hvem man ikke altid kan sige, at det de hører, er de selv.

De unge er i den forbindelse åbenbart de ni til 31-årige. Det er bestemt også en sprælsk befolkningsgruppe, hvor værterne kommer og går.

Malene Birkebæk, der er ledende redaktionschef DR’s samlede ungeredaktion, skriver følgende i en forholdsvis grundig pressemeddelelse, hvoraf vi skal spare læserne for de tungere dele:

’I forbindelse med udarbejdelsen af den nye strategi for DR’s ungetilbud, er der også blevet defineret nogle tydelige fokusområder for, hvor det dedikeret tilbud kan spille en særlig rolle hos de unge. Det handler især om dansk ungeliv, aktualitet, perspektiv og musik.

Tydelige valg betyder også fravalg. Det betyder blandt andet, at 'LIGA', som lige nu sendes på P3, flyttes ud af ungetilbuddet over på P4, og der gøres op med klassiske timenyheder på flowkanalen.

Hvis vi skal lave et tilbud, der harmonerer med unges medievaner, skal vi også have modet til at gøre op med traditioner, der hører en anden tid til. I dag henter unge primært deres nyheder via digitale kanaler, og derfor er det naturligt at løfte nyhedsopgaven for lige præcis den målgruppe over i DR’s nye, samlede nyhedstilbud. Derfor tager vi nu konsekvensen af de unges nye vaner, og løfter fremover den vigtige opgave på nyhedsområdet for unge på DR’s digitale platforme som dr.dk, DR’s nyhedsapp og podcast.’

Denne modige melding er helt tydeligt rundet af tidens toneklang og formuleret direkte til de ni til 31-årige, der frem over er velkomne på P3, mens LIGA-tosserne må se, om de kan tune ind og ramme P4 ovre i virvaret mellem alle regionalradioerne.

Mon ikke, der kan rekvireres hjælp via Ældresagen, hvis det kniber med at nulre sig præcist ind på de danske stationer på DAB-dyret…