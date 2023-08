Ingen forstår noget: Nu er tv-vært forsvundet

Det var godt forarbejde, research og standardoplæsning. Der var ikke antydningen af udråbstegn eller drama at spore.

Kevin Brown sad blot med sit headset på og gjorde klar til kamp.

Og nu er han fjernet fra skærmen. Han er vist ikke fyret, han er bare fjernet.

Brown er en ung fyr med åbenlys skærmtække og forstand på baseball, og tv-stationen MASN, der ejes af baseballholdene Baltimore Orioles og Washington Nationals, der gør sig i Major League Baseball, har i flere år haft ham ansat. Senest i en rolle som play by play-kommentator.

Men 23. juli begik Kevin en fejl i optakten til en kamp mellem Orioles og Tampa Bay Rays.

Han tillod sig den frækhed at nævne, at Orioles havde vundet lige så mange kampe på Tropicana Field (Rays' hjemmebane i Florida) i 2023, som holdet gjorde i de tre foregående sæsoner.

Det er fakta, og igen: Det var ikke, fordi Brown råbte og skreg det ud endsige grinede ad Orioles' tidligere så dårlige statistik.

Han konstaterede det bare.

En rød klud

Men ifølge flere amerikanske medier med kilder internt på holdet var det en rød klud i ansigtet på ledelsen, der føler, at kommentaren var som at dreje en kniv rundt i sårer, der først nu er ved at hele efter mange sæsoners elendighed i Baltimore.

Selv afviser Baltimore Orioles, at man har suspenderet Kevin Brown, men unavngivne kilder siger til blandt andre ESPN og The Athletic, at den er god nok. Og det afføder kritik andre steder i branchen.

- Hvis du er så tyndhudet, at du suspenderer Kevin Brown, bør du suspendere hele broadcastinggruppen hos Orioles, kom det direkte fra New York Yankees' broadcaster, Michael Kay, i et radiointerview mandag.

Orioles-ejer Peter G. Angelos. Foto: Steve Ruark/AP/Ritzau Scanpix

Det blev bakket op af Chris 'Mad Dog' Russo, der er en anerkendt baseballkommentator:

- Den idiot Angelos (Orioles-ejer Peter Angelos, red.) har aldrig vundet en skid. Det er ham, der får Brown fyret eller suspenderet eller har fået til at tie stille et stykke tid. Som en slags straf.

- Tager du pis på mig? Det er en hån. Det er så slemt, at jeg end ikke ved, hvad jeg skal sige. Hvem ville overhovedet have lyst til at være play by play-kommentator for Orioles, kommer det fra Russo med henvisning til holdets mange dårlige sæsoner.

Chris 'Mad Dog' Russo i New York i 2014. Foto: Diego Corredor/Ritzau Scanpix

Skandaløst!

Også Gary Cohen, der er Kevin Browns kollega hos New York Mets, var overrasket, om end han holdt tonen en anelse pænere end 'Mad Dog' Russo:

- Lad mig bare sige én ting til Orioles' ledelse: I ydmygede jer selv med fyringen af John Miller (mangeårig journalist og stadionspeaker), og nu gør I det igen. Og hvis I ikke ønsker Kevin Brown, er der 29 andre hold, der vil. Det er en skandaløs beslutning af Orioles. Jeg ved ikke, hvad de tænker på, men de har fået præcis den reaktion, de fortjener, kommer det.

Baltimore Orioles har modsat de seneste mange sæsoner en god en af slagsen, og de fører American League East foran Tampa Bay Rays, Toronto Blue Jays, hvorefter storholdene Boston Red Sox og New York Yankees kommer på de sidste pladser.

Major League Baseball består af 162 kampe fra 30. marts til 1. oktober.