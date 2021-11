Ingen har gjort det før: Verdenspremiere i Danmark

Danmark har introduceret en ny metode til at foretage dopingtest.

Der er tale om en verdenspremiere, da ingen andre nationer endnu har kastet sig ud i lignende fremgangsmåde.

Metoden har fået navnet 'blodprik' og kan erstatte en urinprøve, som ofte kan være svær for atleter at levere lige efter en fysisk præstation med en træt og dehydreret krop.

Det nye setup kan øge testkapaciteten, så flere udøvere kan blive testet, uden at der skal bruges flere ressourcer på testarbejdet.

Det fortæller Jakob Mørkeberg, videnskabelig seniorkonsulent hos Anti Doping Danmark, til DR Sporten.

- Det banebrydende er, at selve opsamlingen er ekstremt hurtig. Atleten får et lillebitte prik i skulderen, hvor man bruger et specialdesignet apparat, der gør, at man kan opsamle prøven på få minutter, forklarer han.

Fordi testen kan udføres langt hurtigere end en urinprøve, kan antidopingmyndighederne samtidig udføre flere test, uden der skal skrues op for budgettet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Jens Dresling

Opbakning til ny model

Der er nogle ganske få stoffer, som den nye testmetode ikke kan afsløre, hvor urintest og almindelige blodprøver også stadig kan og vil blive taget i anvendelse ind imellem.

Til gengæld håber Sara Amalie Solheim, der er videnskabelig konsulent hos Anti Doping Danmark og har skrevet en ph.d. om testmetoden, at den øgede testkapacitet kan få nogle af de brodne kar blandt udøverne til at tænke sig om en ekstra gang.

- Når vi tester hyppigere, kan vi måske teste nogle, der ikke troede, de ville blive testet, fordi de netop var blevet testet, siger Sara Amalie Solheim til DR Sporten.

- Så på den måde kan man nok forhindre nogen i at dope sig, fordi de ved, at sandsynligheden for at blive testet er højere nu.

Samtidig fortæller hun, at meldingerne efter en prøveperiode viste, at 96 procent af atleterne foretrak den nye metode fremfor de gamle.

Testmetoden med 'blodprik' blev første gang officielt taget i anvendelse i weekenden ved DM i boksning.

Kom tæt på både agent Niclas Jensen og FCK-legenden Dame N'Doye i 'Agenterne'. Særligt en episode fik agentens hjerte til at springe et slag over.