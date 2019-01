Ingen kan stoppe os nu! Colts og Mack tordner videre i NFL

Indianapolis Colts og Dallas Cowboys er videre i NFL's slutspil, som blev indledt natten til søndag dansk tid med to kampe.

Colts vandt overbevisende 21-7 på udebane mod Houston Texans, mens Dallas Cowboys i en langt mere jævnbyrdig affære slog Seattle Seahawks 24-22.

Opgøret mellem Colts og Houston Texans var det første i dettes års slutspil i den bedste liga for amerikansk fodbold.

Houston Texans havde ikke noget modsvar til Colts offensiv, hvor især runningback Marlon Mack imponerede. 24 gange løb han med bolden for i alt 148 yards og en touchdown.

Det er ifølge nyhedsbureauet AFP første gang i Houstons nu overståede sæson, at holdet har tilladt en modstander at løbe mere end 100 yards med bolden.

Quarterback Andrew Luck havde også hænderne skruet rigtigt på og kastede for 222 yards. 19 ud af hans 32 kast endte i favnen på en medspiller, og han åbnede scoringen med et touchdown-kast på seks yards til Eric Ebron.

- Dominer oppe foran - det er måden at vinde udekampe på i slutspillet, siger Colts træner, Frank Reich.

Ikke færdige endnu

I begyndelsen af sæsonen lignede Indianapolis ellers ikke et hold med potentiale til slutspillet. I de første seks kampe blev det kun til én sejr. Men derefter vendte det, og holdet vandt ni ud af grundspillets sidste ti kampe.

Det er første gang siden 2014, at holdet vinder en slutspilskamp.

Colts møder næste lørdag Kansas City Chiefs i semifinalen i American Conference.

- Vi er ikke færdige endnu. Vi er i gang med at skrive historie, lyder det selvsikkert fra Frank Reich, som tilføjer:

- Ingen kan stoppe os.

Dallas Cowboys skal, i det der svarer til en kvartfinale, op mod enten New Orleans Saints eller Los Angeles Rams.

Søndag fortsætter slutspillet. De forsvarende Super Bowl-mestre fra Philadelphia Eagles skal på en svær opgave ude mod Chicago Bears, mens den anden kamp står mellem Baltimore Ravens og Los Angeles Chargers.

Kansas City Chiefs, New England Patriots, New Orleans Saints og Los Angeles Rams sidder alle over i første runde.

