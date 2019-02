Ingrid midt i OL's sex-skandale: Det var løgn alt sammen

Ingrid Oliveira fortæller nu for første gang om de vanvittige dage under OL i Rio de Janeiro, hvor det hele ramlede for hende

Hun gloede noget, da Calvin Harris begyndte at følge hende på Instagram.

Men hvor de fleste unge piger nok ville blive forundret eller fornøjet, blev Ingrid Oliveira mest af alt forfærdet.

For i hendes øjne kunne der kun være én grund til, at den verdensberømte dj havde opdaget hende: OL-historien. Sex-skandalen.

Historien der skulle ende med at definere hende som menneske igennem flere år - og som stadig martrer hende to et halvt år efter De Olympiske Lege på hjemmebane i Rio de Janeiro.

Derfor står hun nu frem og fortæller sandheden om de begivenheder, der gik verden rundt de dage i august 2016, hvor 20-årige Ingrid og den blot 17-årige makker i synkronspring Giovanna Pedroso skabte overskrifter.

For historien om, at Ingrid havde smidt sin værelseskammerat, makker og gode ven ud fra hotelværelset for at dyrke sex med en mandlig kanoroer var løgn.

Det fortæller hun i et interview med UOL Esporte i Brasilien.

- Vi tilbragte ikke natten sammen, og jeg smed ikke nogen ud, fortæller hun stadig indigneret.

Det var ellers lige præcis den melding, der sivede ud gennem hotellerne i den olympiske landsby dengang for tre et halvt år siden, og som siden blev bekræftet af Giovanna Pedroso selv; at hun var blevet kylet ud af sit eget værelse, så Ingrid kunne få noget sex.

Total skandale

Tilmed skulle akten være sket natten før OL-finalen. En OL-finale der endte i den rene blamage for brasilianerne, der ikke alene sluttede sidst; de blev også svinet til at især brasiliansk presse, hvor de blandt andet blev kaldt for 'patetiske' og 'forfærdelige' efter en noget nær elendig optræden i den største af alle finaler.

- Jeg har ventet i fire år på det her OL, og for hende var det vigtigere at have det sjovt og smide mig ude af værelset, tordnede Giovanna Pedroso efter mareridtet i finalen - og bekræftede dermed rygterne for alverdens medier.

Skandalen var total.

Ingrid og Giovanna i aktion i den famøse OL-finale. Foto: Marcos De Paula/Agif/REX/Shutterstock

En engelsk avis fangede moderen til Giovanna Pedroso efterfølgende, og denne, der havde virket som en slags mor for Ingrid Oliveira i perioder, kunne berette om et problemfyldt makkerskab, der i månederne op til legene havde skabt splittelse og sågar et brud. Men de to piger havde fundet hinanden kort inden OL.

Det makkerskab fik en brat afslutning efter OL-finalen.

Præcis hvorfor der skulle gå så længe, inden Ingrid Oliveira ville stå frem, fortæller hun ikke. Men hun vil gerne forklare sig.

Den gennemgående årsag til skandalen var Pedro Goncalves, en super flot, 23-årig kanoroer, som allerede ved de Panamerikanske mesterskaber året forinden havde sikret sig Ingrids opmærksomhed. Som det sig hør og bør stiftede de yderligere kontakt på de sociale medier, og den søde musik begyndte for alvor at spille under OL.

Det lægger hun på ingen måde skjul på i interviewet. Hun var fascineret af Pedro Goncalves, som hun tilmed dyrkede sex med. Den er god nok.

Men resten er løgn.

- Ja, jeg tog Pedro med op på værelset, men det var ikke dagen før, som det er blevet beskrevet. Og det var heller ikke dagen før hans konkurrence, siger hun.

- Han tilbragte ikke natten med mig, og jeg smed ikke nogen ud af værelset, fortsætter hun og maner dermed Giovanna Pedrosos ord i jorden.

- Han er en flot fyr, og det var ikke kun mig, der syntes det. Før åbningsceremonien talte jeg med Giovanna, som jeg delte værelse med, og jeg fortalte hende, at jeg ville tage ham med derop. Det tillod hun; det var ikke noget, kun jeg gjorde. Hun og en masse andre gjorde nøjagtig det samme.

- Folk er ikke klar over det, men ved OL er det normalt. Du skulle se den mængde af kondomer, der bliver distribueret i OL-landsbyen. De var alle steder inklusive kantinen, og det var ikke til at lave balloner af, siger hun.

Men elskovs-akten skulle hurtigt få konsekvenser. For andre end de tre var klar over det.

- Jeg havde ikke forestillet mig, hvad det ville betyde. Det jeg gjorde var forkert. Det er jeg klar over. Men den behandling, jeg fik, var fuldstændig uretfærdig, og historien blev skævvredet. Fuldstændig, siger hun og giver følgende eksempler:

- Jeg modtog porno. Jeg modtog tilbud om at medvirke i sexprogrammer, ikke tv-programmer. På Wikipedia blev jeg beskrevet som pigen, der dyrker stangspring. Der blev skrevet artikler om mig, jeg aldrig havde medvirket i. Jeg blev omtalt som en piriguete (en pige, der dyrker sex med alle, red.). Alt sammen fordi jeg var en pige, der havde dyrket sex, fortæller hun.

- Jeg kiggede på Pedros Instagram-profil. Her var der ingen fornærmelser eller tilsvininger, som jeg havde fået. Det var mere kommentarer som 'Tillykke, du er en stjerne'.

'Det gjorde mig rasende'

- Jeg vil slet ikke gå i detaljer med, hvor mange ubehagelige ting, jeg modtog. Og jeg skal nok også undlade at fortælle, hvor mange nøgenbilleder jeg har fået tilsendt. En mand spurgte mig endda, hvor meget jeg skulle have for at dyrke sex med ham. Det gjorde mig rasende. Det var vanvittigt, kommer det.

Det lugter umiddelbart langt væk af, at Giovanna Pedroso, forsmået som hun tilsyneladende var, havde fortalt andre om episoden. Men i dag afviser Ingrid Oliveira pure, at det var hende, der lækkede den.

- Sandheden er, at vi skændtes og havde vores problemer. Men det var ikke hendes skyld, at historien kom ud. Jeg ved, hvem der gjorde det, men det er ligegyldigt nu.

Episoden og de voldsomme bølgeskvulp, den afstedkom, har siden haft mærkbare konsekvenser. Ingrid Oliveira er stadig på en statslig tilskudsordning á la Team Danmark, men beløbet er skrumpet, og der kan ofte gå lang tid, inden hun får de penge, hun er blevet lovet.

Blandt andet derfor er tilværelsen for den i dag 22-årige Ingrid Oliveira langt fra fantastisk. Men hun har lært af sine oplevelser.

- Jeg mistede min mor tidligt, og jeg har oplevet ting, andre slipper for i min alder. Men jeg er blevet moden og stærk. Det har ikke været nemt, men jeg er blevet en kriger, fortæller hun.

Og OL-drømmen lever endnu.

- Jeg er glad. Fattig, men jeg er glad. Jeg drømmer om en olympisk medalje. Jeg vil gerne have guld, men jeg har mine fødder på jorden, siger hun.

