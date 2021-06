International sportspris til Else Trangbæk

Else Trangbæk blev hyldet, da hun lørdag modtog prisen Women and Sport Trophy 2020.

Prisen uddeles af Den Internationale Olympiske Komité (IOC), og den danske professor og tidligere eliteatlet modtager prisen for sit arbejde med at sætte fokus på kvinders rolle inden for idræt.

Det skriver Danmarks Idrætsforbunds (DIF) i en pressemeddelelse.

Prisen, der har til formål at hædre personer eller organisationer, som har gjort en særlig forskel for ligestilling i sportens verden, skulle oprindeligt være uddelt ved en ceremoni sidste år i New York, men den blev aflyst på grund af coronapandemien.

Else Trængbæk var den første kvindelige dansker, der optrådte som elitegymnast tilbage ved OL i 1968. Foto: Polfoto.

I stedet var det afgående DIF-formand Niels Nygaard, der overrakte prisen på DIF's årsmøde lørdag.

- IOC arbejder ligesom DIF for større diversitet og ligestilling inden for idrætten. Hvert år uddeler de awards, og en af de vigtigste er omkring kvinder og sport, siger han ved uddelingen.

Der medfulgte også en videohilsen fra IOC-præsident Thomas Bach.

- Verden har behov for flere rollemodeller som dig. Tak for at gøre verden til et bedre sted gennem sport, siger han blandt andet.

Pris bruges på nyt projekt

Med prisen følger en check på 30.000 dollar (187.500 kroner), som skal bruges på et projekt, hvor Else Trangbæk skal være tovholder.

- Sammen med DIF og Team Danmark har jeg beskrevet et projekt, som er blevet godkendt af IOC. Det skal handle om kvindelige landstrænere og sportschefer i dansk eliteidræt - eller manglen på samme, siger hun.

Else Trangbæk var været med ved både VM og EM, og deltog også som den første danske kvindelige elitegymnast ved OL i 1968.

Hun har forsket inden for idræt og idrætshistorie og har siddet i bestyrelsen i både DIF og Team Danmark.