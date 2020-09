IOC trumfer igennem: OL næste år uanset corona

De udskudte olympiske lege i Tokyo kommer til at løbe af stablen næste år, uanset hvordan det går med coronapandemien.

Det siger John Coates, der er vicepræsident for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), mandag til AFP.

Coates siger, at det kommer til at blive 'legene, der besejrede covid-19'.

De olympiske lege er aldrig blevet aflyst med undtagelse af Første- og Anden Verdenskrig, og sådan kommer det til at blive ved med at være, fastholder John Coates.

- De kommer til at blive afholdt med eller uden covid-19. De olympiske lege begynder 23. juli næste år, siger Coates, der også er formand for IOC's koordineringsudvalg til legene i Tokyo.

OL blev i marts udskudt til 2021 på grund af den igangværende pandemi.

Løftet om at afholde den store begivenhed kommer, mens Japans grænser stadig er lukkede for udenlandske besøgende, ligesom en vaccine også stadig kan være måneder eller år ude i fremtiden.

Det har fået flere til at spekulere i, om det overhovedet kan lade sig gøre at afholde OL i Tokyo.

Japanske embedsfolk har gjort det klart, at Japan ikke har tænkt sig at udskyde legene endnu engang efter 2021.

En undersøgelse viste for nyligt, at kun én ud af fire japanere ønsker, at OL bliver afholdt næste år. I stedet vil de fleste have begivenheden udskudt på ny eller aflyst.

John Coates fortæller, at det meste af arbejdet med at få OL klar til næste år allerede er færdigt eller tæt på at være det.

IOC har desuden nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på de forskellige scenarier for, hvordan coronapandemien kommer til at påvirke næste års lege.

Arbejdsgruppen, der består af embedsfolk fra Japan og IOC, mødtes for første gang i denne uge.

- De skal nu kigge på, hvilke tiltag, der er nødvendige at indføre, for at OL kan finde sted, siger John Coates.

- Nogle lande vil have covid-19 under kontrol. Nogle vil ikke. Vi vil derfor have atleter, der kommer fra steder, hvor det er under kontrol, og hvor det ikke er. Der er 206 hold, så det er en kæmpe opgave fra japansk side.

