Iran henretter bryder

Protester og appeller havde ingen effekt på Irans religiøse styre: Bryderen Mehdi Ali Hosseini blev mandag morgen henrettet ved hængning i fængslet i Dezful i den vestlige del af landet.

Det bekræfter den iranske journalist Masih Alinejad, der tidligere har protesteret mod henrettelsen af en anden bryder, Navid Afkari:

'Den islamiske republik Iran har henrettet en anden bryder, Mehdi Ali Hosseini. Vi kæmper imod henrettelser i Iran, og vi har brug for, at det internationale samfund holder det iranske regime ansvarligt.'

Hun og den nationale modstandsbevægelse NCRI har appelleret til det internationale samfund for at få det til at fordømme præstestyret og få omgjort de dødsstraffe, der i løbet af januar er blevet eksekveret på daglig basis. Men uden held.

Mehdi Ali Hosseini blev arresteret tilbage i 2015, hvor han blev anklaget for et mord, der blev begået i et masseslagsmål. Det vides ikke, om Hosseini har erklæret sig skyldig i ugerningen, og man skal under alle omstændigheder tage en sådan tilståelse med et gran salt.

Navid Afkari, der blev arresteret for at protestere mod styret i august, tilstod, inden han blev henrettet, men han havde været udsat for tortur inden.

Det står fortsat uklart, om Mehdi Ali Hosseini også er blevet tortureret under sin fem år lange fængsling.

