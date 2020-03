Isoleret i sommerhus: - Savner konkrete svar

De danske eliteroere var i vanligt fine træningsomgivelser i Aviz i Portugal med blikket rettet mod Tokyo, da det rolige vandspejl forrige søndag pludselig blev brudt af uvelkomne corona-nyheder hjemmefra.

- I første omgang overvejede vi at blive, fordi vi jo levede så isoleret langt ude på landet, men så udviklede situationen sig drastisk, og vi valgte at følge udenrigsministeriets opfordring om at tage hjem, fortæller en af dem, Nina Hollensen.

Det gør hun fra et sommerhus midt på Fyn, for i situationen handlede det for hende, otte øvrige landsholdsroere samt to trænere om at finde et brugbart alternativ - under skyldig hensyntagen til myndighedernes anvisninger.

- Nu bor vi isoleret i små grupper i tre sommerhuse, forklarer den 27-årige roer, der for nylig gjorde medicinstudiet færdigt og med den baggrund har særligt fokus på omstændighederne.

- For at bryde smittekæden, er det jo vigtigt at begrænse den sociale omgang med andre, og her minimerer vi berøringsfladen til omverdenen.

- Vi er sammen men opdelt i små enheder, og som gruppe har vi i øvrigt været sammen længe. Meningen er, at vi er mere isolerede her, end hvis vi i stedet boede hjemme hver især med bofæller og indkøbsture. Her bestiller vi mad over nettet.

Roerne Nikoline Laidlaw (forrest) og Nina Hollensen i den idylliske træningslejr i Aviz i Portugal, som de pludselig måtte forlade i utide. Privatfoto

Da alle vanlige faciliteter til omklædning og indendørs styrketræning er lukket ned, er roerne nu henvist til at styrketræne udendørs i mindre grupper, og bådene bliver sat i vandet fra en bro i trafikfattige Odense Fjord.

- Vi har planlagt 14 dages ophold her, som startede mandag. Hvis det skal give mening, skal det have en vis varighed, forklarer Nina Hollensen.

Siden fulgte endnu en bølgebrydende nyhed. Sommerens OL, der står som enhver roers karrierehøjdepunkt, blev udskudt til næste år, og det har selvsagt sat sit præg på stemningen i den danske båd.

- Netop i denne tid, hvor vi savner nogle konkrete svar, og der er så mange ubekendte, giver det næsten ingen mening at planlægge for meget.

- Stemningen bærer lidt præg af, at der nu er lang tid til, at vi skal toppræstere ved OL. Det er jo normalt hele meningen med træningen, men lige nu er det svært at have OL som et mål, siger Nina Hollensen.

- Så nu prøver vi at fokusere på at finde ind til kernen i glæden ved at ro og træne sammen for på den måde at holde motivationen oppe. Vi må prøve at finde en anden mening med det her.

Roerne Anne Hannibalsen Larsen, Trine Dahl Pedersen og Nikoline Laidlaw holder den fysiske form ved lige uden døre. Privatfoto

Hun afviser, at hun som mediciner får specielt mange spørgsmål fra de andre.

- Der kommer lidt, men her er jeg jo mere roer-Nina end læge-Nina, lyder det med et lille grin fra århusianeren, der selv holdt en pause efter OL i Rio, før hun forrige år gjorde comeback, nu i to’er uden styrmand med Nikoline Laidlaw som makker.

Nu står Nina Hollensens midt i et mindre personligt planlægningskaos.

- Jeg skal starte i turnus som læge her i sommer og skal vælge om en uge. Hvis jeg skal til OL, så skal jeg kunne aftale med min nye afdeling, at jeg kan få orlov.

Mens to danske både kvalificerede sig til OL via flotte VM-resultater, skulle fire andre have været til OL-kvalifikationsregattaen i Luzern i maj.

Det stævne er selvsagt også efterladt i coronaens kølvand.

Se også: Danmark Rundt cykler uden om genplacering af store løb

Se også: Nu kritiserer han coronaplan

Se også: Forrykt forløb omkring OL

Se også: Pletskud: Emil får svendebrev og OL-boost