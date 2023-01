Jagtet af hveps: Bizar scene for åben skærm

Generelt siger reglen, at hvis en hveps generer dig, skal du bare tage det helt roligt - for så gør den dig ikke noget.

Den regel fulgte snooker-spilleren Mark Williams bestemt ikke, da en hveps på afveje fik forvildet sig ind til kampen mellem ham og David Gilbert tirsdag aften.

Mark Williams havde svært ved at forholde sig i ro med hvepsen summende om sig ved snooker-bordet.

Han endte med både at sparke efter den og danse en temmelig alternativ dans i forsøget på at undgå et smertefuldt stik - til stor morskab for tilskuerne, der flere gange grinede højlydt.

'Han laver sin bedste John Travolta-imitation,' lød det fra Eurosports snooker-kommentator med en hentydning til skuespilleren John Travoltas ikoniske dansescener i film som Saturday Night Fever og Grease.

Du kan se hele den bizarre episode i videoen øverst oppe.

Mark Williams vandt sin kamp efter gentagne hvepse-angreb. Foto: Alex Pantling/Getty Images

Efter Mark Williams fangede en af tv-udsendelsens kameramænd hvepsens opmærksomhed.

Hvepsen landede i nakken på den frygtløse kameramand, der tog det langt mere roligt end Williams.

- Stå stille, stå stille! lød det fra kampens dommer, der herefter slog den stakkels mand over nakken i forsøget på at få ram på hvepsen.

Imens havde kommentatoren en fest.

- Bedst som man tror, at man har set alt i den her sport ... hvor er David Attenborough (britisk naturformidler, red.), når man har brug for ham?

Trods gentagne hvepseangreb formåede Mark Williams at vinde kampen med 6-2.