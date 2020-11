Valget mellem Donald Trump og Joe Biden har i den grad åbenbaret splittelsen i det amerikanske samfund.

Og tonen er grov, når de forskellige sider mødes på de sociale medier.

Det har nu ramt den amerikanske gymnastik-stjerne Simone Biles.

Hun har i flere opslag på Twitter og Instagram delt sin glæde over, at Biden bliver USA's 46. præsident, mens det snart er flyttedag for Trump.

Afsløring: Sådan blev Ståle fyret

Det har givet en masse positive tilbagemeldinger, men hun er også blevet kritiseret for sin støtte til Joe Biden, fordi New York Times tidligere har bragt artikler, hvor en kvinde anklagede ham for seksuelle krænkelser i 1993.

Biles er selv blandt ofrene i den meget omfattende sag, hvor Larry Nassar, som var læge for det amerikanske gymnastiklandshold, i en årrække misbrugte en lang række atleter.

Kritikerne drager paralleller mellem de to sager og mener derfor, at Simone Biles skal trække sin støtte tilbage.

Men det vil hun ikke finde sig i.

'Jeg væmmes over jer, der sammenligner det seksuelle misbrug mod mig med dette valg,' skriver hun på Twitter.

Simone Biles har haft en enestående karriere med fire olympiske guldmedaljer fra OL i Rio i 2016 og en lang række VM-titler.

Men hendes aktive karriere havde en høj pris, da hun var blandt de atleter, der blev misbrugt af Nassar.

Simone Biles fremviser sine historiske fem guldmedaljer fra VM i 2019. Foto: Ritzau Scanpix

Hun har siden fortalt, hvor svært det var at indvie offentligheden i misbruget.

- De kommer ikke til at se mig som Simone Biles, gymnasten, men som Simone Biles, der var offer for seksuelle overgreb. Så jeg fortrængte det. Jeg begravede det, og jeg var meget deprimeret, har hun fortalt i Sports Illustrated.

- Det var ikke let. Men jeg føler mig som en stærkere kvinde i dag, og det føles som om, jeg har hjulpet yngre piger ved at fortælle.

Larry Nassar blev i 2018 idømt 300 års fængsel.

Tv-station skifter ud i toppen