Joker efter dansk scoop: Vi må til Danmark!

Den første dansker i NBA får en varm velkomst i ørkenstaten Arizona.

Gabriel 'Iffe' Lundbergs nye træner talte for første gang om holdets nye tilgang, og han glæder sig over, at det er lykkedes at få danskeren med i folden.

- Det er er stort for ham, at han kunne få en kontrakt her efter alt det i Rusland. At være i NBA er en velsignelse, og vi er taknemmelige for at få ham, lyder det fra Monty Williams, der har haft stor succes siden sit indtog som head coach i 2019.

Wiliams havde godt noteret sig, at Lundberg-tilgangen ville være historisk for Danmark.

- Jeg tænker på alle de danske fans, vi har nu. Vi må lave en opvisningskamp derovre – men jeg tvivler dog.

Den danske guard slap fri af kontrakten i Moskva efter Ruslands invasion af Ukraine. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Fordi Phoenix Suns har ligget i toppen det meste af sæsonen fik Williams også æren af at være på sidelinjen til den berømte All Star-kamp, hvor ligaens bedste spiller mødes i en showkamp. Her gav han sine input til Lebron James, Stephen Curry og hvad de ellers hedder.

Nu ser han frem til at inkorporere den danske guard på topholdet, før det går løs med slutspillet i midten af april.

- Jeg har hørt om ham, men jeg glæder mig til at lære ham at kende personligt og som spiller. Det kan man først, når man møder ham i virkeligheden, så man kan se, hvad han kan og ikke kan.

Der er dog en udfordring, der står i vejen for en hurtig tilkobling.

- Jeg talte med James (Sportsdirektør James Jones, red.) om ham for en uge siden. Jeg sagde, at jeg stolede på ham, og at jeg gerne ville have mere at vide om ham. Han har stadig udfordringer med visum, før han kan komme herover.

Suns var brandvarme søndag aften, selvom stjerne-guarden Chris Paul er ude med en skade. Her slog de LeBron James og Los Angeles Lakers med 140-111.