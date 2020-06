Jordan har fået nok: - Det dræner din sjæl

Drabet på George Floyd er et vendepunkt for basketball-legenden Michael Jordan, som melder sig under fanerne i kampen mod racisme (og donerer 100 millioner dollar)

Et af basketball-legenden Michael Jordans mest berømte citater lyder:

- Republikanere køber også sneakers.

Ordene faldt i 1990, da Chicago Bulls-stjernen nægtede at støtte den afro-amerikanske demokrat Harvey Gantts forsøg på at vælte den notoriske republikanske racist Jesse Helms som senator for Jordans hjemstat North Carolina.

I den populære i Netflix-dokumentar 'The Last Dance' forsvarer Jordan sig med, at han skam støttede Harvey Gantts kampagne økonomisk. Bemærkningen var sagt som en joke, og han ville blot ikke offentligt støtte en mand, han ikke kendte.

Jordan var først og fremmest basketball-spiller og ikke en aktivist som eksempelvis Muhammad Ali.

Tonen fra legende er imidlertid skærpet, efter drabet på George Floyd og de omfattende demonstrationer tværs over USA.

Først annoncerede Michael Jordan, at hans Jordan-brand henover de kommende ti år vil donere 100 millioner dollar til organisationer, som arbejder for racelighed, social retfærdighed og bedre adgang til uddannelse.

I et eksklusivt interview med Charlotte Observer siger Michael Jordan, at hvidt politis brutale behandling af sorte George Floyd er dråben, som får bægeret til at flyde over efter årtier med vrede og fortvivlelse over, hvordan sorte mennesker bliver behandlet af ordensmagten i USA.

- Vi er blevet slået ned i årevis. Det dræner din sjæl. Man kan ikke acceptere det længere. Det her er vendepunktet. Vi er nødt til at tage kampen op. Som samfund er vi nødt til at være bedre i racespørgsmål, siger basketstjernen, som ejer størstedelen af det lokale NBA-hold Charlotte Hornets.

For Jordan handler det ikke kun om politiets opførsel, men også om den racisme, der accepteres i mange kredse i de amerikanske samfund, og hvordan mange er forudindtagede, når det gælder race.

- Bare fordi nogen vokser op i en ghetto, er det ikke ensbetydende med, at man ikke skal betragte dem som ligeværdige. Så begynder de selv ikke at betragte sig som lige. Du bør ikke føle dig bedre end andre, bare fordi du er vokset op med flere fordele, siger han.

I et land som USA, hvor en hæderlig uddannelse er dyr, er det sværere at bryde den sociale arv, end når adgangen til de højere læreinstitutioner er mere fremkommelig.

Michael Jordan - her i selskab med sine forældre på sin 26 års fødselsdag - gik selv på universitetet i North Carolina. Foto: Charles Bennett/Ritzau Scanpix

Derfor tillægger Michael Jordan uddannelse ekstrem betydning, før situationen i USA ændrer sig.

- Mine forældre understregede altid, at uddannelse er, hvor du bedst knytter bånd til andre mennesker. Uddannelse er den bedste vej for sorte mennesker til at gøre det bedre for dem selv.

- Før du kan konkurrere om at være bedst, skal du være uddannet. Hvis du ser på det her land, er den hjælpende hånd (med at få en universitetsuddannelse) den bedste mulighed for at klare dig selv, siger Jordan.

