Jordan-trøje solgt for millioner

Basketball legenden Michael Jordans spillertrøje fra hans collegetid er blevet solgt for et højt millionbeløb

7.966.000 danske kroner.

Så meget kostede basketball legenden Michael Jordans spillertrøje fra hans collegebasket-dage hos University of North Carolina, det skriver BBC.

Trøjen stammer fra sæsonen i 1982-1983, hvor han spillede for the Tar Heels som førsteårselev.

Det er ikke uvant, at effekter med tilknytning til Michael Jordan sælges for vanvittigt høje beløb.

Sidste år blev en trøje fra hans sæson hos Chicago Bulls i 1986-87 solgt for 2.943.298 kroner, hvilket er den tidligere rekord for højeste pris for en Jordan-trøje.

- Som den endelige pris viser, har den her trøje alting, som enhver seriøs samler vil have, fortæller Chris Ivy, der er chef ved det auktionshus, der har solgt trøjen.

Sidste år blev et par Michael Jordan-sko med en special detalje solgt for 3,8 millioner kroner. Det kan du læse mere om her: Unik detalje: Solgt for 3,8 millioner kroner

58-årige Michael Jordan er en af de mest legendariske basketballspillere, og han har vundet seks NBA mesterskaber i 90'erne.