Jubler over dansk VM-succes

Det endte med at være en fuldstændig forrygende lørdag på Bagsværd Sø for dansk kano og kajak.

De danske roere hentede både guld, sølv og bronze i VM-finalerne, og sportschef Lars Robl havde efterfølgende svært ved at få armene ned:

- Fantastiske præstationer af vores atleter. Så kort kan det siges, sagde han umiddelbart efter sidste finale.

Det var især Emma Aastrand Jørgensen, der igen beviste, at hun er Danmarks bedste kort, da hun vandt guld på 200 meter enerkajak. I ganske overlegen stil i øvrigt.

- Emma er jo ligeså træt, som alle andre, der har været med til OL. Alligevel formår hun at gøre, som Emma plejer at gøre. Hun er altid dybt fokuseret på opgaven og går ud og leverer - også i denne situation. Det er dybt imponerende, sagde Lars Robl.

Var tilfredsheden stor med OL-helten Aastrand, var glæden lige så stor over Simon Schuldt-Jensen og Morten Graversen, der nappede sølv i toerkajakken over 1000 meter.

For de har virkelig arbejdet med at bearbejde en vis skuffelse i foråret. Det samme som Pernille Brandstrup Knudsen, der vandt bronze på 1000 meter enerkajak.

- Det er helt enestående, at alle tre formår at vende skuffelse til noget positivt, sætte sig et nyt mål og forløse det på den her måde. For Simon og Morten efter den missede OL-kvalifikation i foråret, hvor de umiddelbart efter vendte fokus på VM i samarbejde med cheflandstræner Zoltan Bako. Pernille, der gik glip af OL på grund af en skade, har gået sine egne veje for at forberede sig til et comeback ved VM, men for alle tre de rigtige veje, for det var suveræne præstationer, vi så i dag, sagde Lars Robl.

Eneste danske finalist, der ikke endte på podiet lørdag, var René Holten Poulsen, der blev nummer syv på 1000 meter-distancen. Det var dog ikke noget, der fik sportschef Robl til at hænge med snuden.

- René er i proces og inde i en god udvikling, så syvendepladsen er et skridt på den vej. Nu bliver det spændende at følge ham i morgen i VM-finalen i toerkajak sammen med Victor Gairy Aasmul, sagde han.

Danmark har gode muligheder for endnu flere medaljer i søndagens finaler, hvor programmet ser således ud:

11.19: K1, 500 meter: Emma Aastrand Jørgensen

11.51: K2, 500 meter: René Holten Poulsen og Victor Aasmul

12.39: K4, 500 meter: Pernille Knudsen, Julie Funch, Sara Milthers og Bolette Iversen

15.50: K1, 5000 meter: Cathrine Rask

16.25: K1, 5000 meter: Mads Petersen