Jutta sagde tak, og så eskalerede alting

En kort takke-hilsen fik antallet af følgere på Instagram til at eksplodere for Jutta Leerdam

- Den sidste ting jeg vil blive kendt for er, at jeg er hende pigen fra Instagram.

Sådan har den hollandske skøjtestjerne Jutta Leerdam sagt i kølvandet på den popularitet, der pludselig skyllede ind over hende i vinter.

Jutta er verdensmester i hurtigløb på skøjter og nappede torsdag sølv ved OL i Beijing. Og trykker man hende lidt på maven, er det skøjteløbet hun helst vil kendes for.

Alligevel er det opsigtsvækkende, at hun på få måneder har skrabet mere end en million nye følgere til sig på Instagram.

Fra én million i november til 2,3 i skrivende stund. Og tallet er stadig opadgående.

Og så synes det indledende citat pludselig lidt tyndt. For selvom Holland er bragende gode i hurtigløb på skøjter, så er sporten lille på verdensplan, og dét antal følgere for en sportspersonlighed udenfor fodbolden er … pænt.

Årsagen ligger to steder: Juttas personlighed – og hendes udseende.

Det fortæller kommunikationsstrategen Sonja Loth til RTL Nieuws.

- Hun fremstår sympatisk, ærlig og sjov. Det reagerer folk på. Er du succesrig og smuk på de sociale medier og samtidig autentisk og sympatisk, bliver alting liket hurtigere, og det er bare sådan, det virker, siger hun.

'Det var bizart'

Da antallet af følgere ramte én million i november, fejrede Jutta det med en Tik-Tok-dans, der nok var kort - men samtidig viste, at hun havde humor. Og den gik viralt.

I løbet af de næste måneder fik hun yderligere en million følgere.

- Det var bizart, har Jutta selv sagt efterfølgende.

- Men det giver da et enormt boost til min karriere.

Løber man gennem de billeder, hun har banket op på Instagram gennem tiden, står det klart, at hun måske nok er klar over, at hun er fotogen, men at det handler om skøjteløb og træning.

Mere end noget andet. Og det må følgerne leve med.

- Lad mig lige sige dig noget. Det er ikke altid, jeg viser virkeligheden på Insta. Hvorfor skulle jeg? Jeg går næsten aldrig i normalt tøj, for jeg træner altid. Så jeg lever i det tøj, har hun sagt.

Opskrifter med auberginer

- Jeg kan bare virkelig godt lide at vise mig frem sådan fra tid til anden. Og når jeg smider en opskrift med auberginer på, er det fordi jeg har lyst. Ikke fordi andre siger, jeg skal gøre det.

- Den omvendte rækkefølge har jeg ikke lyst til. Skøjteløb er nummer et. Det kan lyde super cliché-agtigt, men du kommer længere i verden med intelligens end udseende, og det er bedre samtaler, man har med med andre mennesker, end når du er køn og dum. Og skønhed forsvinder, har hun sagt.

Tronskiftet er en realitet

Sportsligt er hun den nye stjerne i hollandsk hurtigløb på skøjter. I en menneskealder (sådan kan det synes, når man har været med ved fem OL) har Irene Wüst været den helt store stjerne.

I torsdagens olympiske finale på 1000 meter måtte legenden med hele 13 OL-medaljer på cv’et tage til takke med sjettepladsen – yderst symbolsk distanceret af netop Leerdam, der vandt sølv.

- Jutta løb et godt løb. Men nummer tre … det tror jeg, jeg kunne have nået, kom det brandærgerligt fra legenden.

Men tronskiftet er en realitet. Jutta Leerdam kom til OL i Beijing som nykåret europamester på 1000 meteren og var selvsagt blandt guldfavoritterne. Efter en hæsblæsende finale endte hun efter japanske Miho Takagi, der satte olympisk rekord – et halvt sekund hurtigere end Leerdam.

- Så længe de er stolte af mig, er jeg også. Jeg har ikke brug for mere, kom det efter finalen med reference til, at hun lige havde talt med familien hjemme i Holland.

