Kårer de 125 største sportsfolk i Danmark

Danmarks Idrætsforbund (DIF) kårer til oktober de seneste 125 års største sportsnavn. Det sker i anledning af forbundets 125-års jubilæum.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra DIF.

En jury har udpeget 125 nominerede atleter fra 35 sportsgrene, og de repræsenterer hvert eneste årti siden DIF's grundlæggelse i 1896.

Du kan se listen over alle 125 udøvere her

Hans Natorp, DIF's nye formand, har været med til at udvælge de 125 navne.

- Det har været afsindig svært at udvælge de 125 største sportsnavne, men det har også været en fascinerende proces at dykke ned i de ufattelig mange imponerende og skelsættende sportspræstationer, der rummes i DIF’s 125-årige historie.

- Derfor bliver det også en utrolig ærefuld kåring, siger Hans Natorp.

Listen er spækket med danske sportslegender.

Løberen Wilson Kipketer, håndboldspilleren Anja Andersen, badmintonspilleren Lene Køppen, fodboldspilleren Michael Laudrup og sportsdanseren Anne Laxholm er blandt de nominerede, der ikke længere er aktive.

Flere aktive udøvere er også med på listen. Det gælder blandt andre håndboldspilleren Mikkel Hansen, svømmeren Pernille Blume og cykelrytteren Mads Pedersen.

Snævres ind til 25 nominerede

Der er også atleter, der har kæmpet i flere grene af idrætten. Niels Middelboe dyrkede eksempelvis både fodbold og atletik, og Knud Lundberg spillede både fodbold, håndbold og basketball.

Sportsgrene som kørestolsrace, speedway, moderne femkamp og para-bordtennis er nogle af de sportsgrene, der er repræsenteret.

De 125 navne snævres i august ind til 25 nominerede, og konkurrencen skærpes yderligere, inden prisen uddeles ved et show 16. oktober.

- Vi er overbeviste om, at listen med de 125 største sportsnavne vil skabe gode diskussioner, siger Hans Natorp.

- For er et verdensmesterskab større end for eksempel en OL-medalje? Svaret er sjældent entydigt, og vi har vurderet præstationerne ud fra en række forskellige kriterier, der blandt andet tæller global udbredelse, kontinuitet og offentlig opmærksomhed, siger DIF-formanden.

Showet bliver til i samarbejde med DR.