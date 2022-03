Kæmpe aftale på plads

Spillerne i de amerikanske baseballklubber kan nu vende tilbage til træningsbanen.

Efter tre måneder i lockout er de således blevet enige med den amerikanske baseball-liga Major League Baseball (MLB) om en overenskomst.

Det skriver ligaen på sin hjemmeside.

De to parter indledte et hidsigt tovtrækkeri i december, og indtil for ganske nyligt var de langt fra at få enderne til at mødes.

Det betød, at sæsonstarten blev udskudt i 14 dage fra 31. marts til 14. april.

Som led i torsdagens aftale er man dog blevet enige om at skære syv dage af udsættelsen, så sæsonen nu bliver skudt i gang 7. april.

Der er et enkelt forbehold i torsdagens aftale. Den skal således endegyldigt godkendes hos de to parter. Det betragtes dog som en formalitet.

Den nye overenskomst gælder for de kommende fem år, og den kommer blandt andet til at sikre spillerne højere minimumslønninger.

MLB er suverænt den af de store ligaer i USA, hvor holdene spiller flest kampe. Hvert hold spiller 162 grundspilskampe mellem april og september.

Til sammenligning spiller NFL-holdene blot 17 grundspilskampe, mens NBA- og NHL-holdene spiller 82 grundspilskampe hver - når ikke coronapandemien gør indhug i programmet.

Atlanta Braves vandt 2021-sæsonen.