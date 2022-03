Kæmpe dansk bedrift

Bakken Bears er videre til semifinalen i FIBA Europe Cup efter samlet sejr over CSM Oradea fra Rumænien

Bakken Bears skulle egentlig slet ikke have spillet kvartfinale i FIBA Europe Cup.

Men krigen i Ukraine førte til udelukkelse af det russiske mandskab Avtodor Saratov, hvorfor det aarhusianske hold i stedet fik billetten videre i det fine europæiske selskab.

Her mødte man i kvartfinalen rumænske CSM Oradea over to kampe, og det blev en succesfuld oplevelse.

Den første dyst blev vundet i Danmark for en uge siden, og onsdag aften lykkedes det så det undertippede danske hold at følge op med en ny fornem sejr. Denne gang på udebane i Rumænien, hvor sejrscifrene lød 70-61.

Opdateres...