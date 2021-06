Kæmpe erstatning efter seksuelt misbrug

Ti kvinder, der har stået frem og fortalt, at de er blevet krænket af deres træner, mens de spillede på det amerikanske ungdomslandshold i vandpolo, får nu en samlet erstatning på omkring 85 millioner kroner.-

Det sker, efter at kvinderne har indgået et forlig med det amerikanske vandpoloforbund, USA Water Polo.

Det skriver Associated Press.

'Vi har hørt sagsøgernes vidnesbyrd, og deres beskyldninger er hjerteskærende. Vi håber, at dette giver dem mulighed for at starte et nyt kapitel i deres liv,' siger Christopher Ramsey, administrerende direktør for USA Water Polo, i en udtalelse ifølge AP.

De seksuelle krænkelser, der angiveligt skulle være begået af træner Bahrem Hojreh, siges at have fundet sted i perioden mellem 2012 og 2017.

Træneren har nægtet sig skyldig i de i alt 34 anklager om seksuelt misbrug af de ti kvinder, hvoraf ni af dem var mindreårige, da hændelserne skulle være sket. Bahrem Hojreh er senere blevet bandlyst fra sporten.

Flere ungdomslandshold ramt af sager om misbrug

USA har de seneste år oplevet flere sager inde for sportens verden, hvor unge atleter er blevet seksuelt misbrugt af voksne, der var en del af staben. Blandt andet i gymnastik og svømning.

Der var stor mediebevågenhed, da det i 2016 kom frem, at Larry Nasser i årevis havde seksuelt misbrugt piger, blandt andre senere OL-guldvindere, på det amerikanske gymnastiklandshold, som Nasser var læge for.

Larry Nassar blev senere idømt minimum 90 års fængsel.