Kæmpe kaos: Folk skudt i vild sejrs-parade

Politiet i Toronto informerer, at mindst to er blevet skud-såret under den enorme fejring af basketball-holdet Toronto Raptors

Mandag var Toronto på den anden ende.

Baskeball-holdet blev fejret efter det første NBA-mesterskab, hvilket afstedkom anslået næsten to millioner mennesker i gaderne.

Desværre var der også flere, der kom til skade. Politiet oplyser, at mindst to personer er ramt af skud. To personer er anholdt, og to skydevåben er desuden konfiskeret.

SHOOTING:

Nathan Phillip's Square

-Bay St and Albert St

-Police have located 2 victims

-Injuries serious but not life threatening

-2 people in custody

-2 firearms recovered

-Investigating

^dh — Toronto Police OPS (@TPSOperations) June 17, 2019

Skyderierne afstedkom også, at der gik panik i folk, der søgte væk, og i skyndingen blev flere løbet over ende:

Video of the first wave of people! @CP24 pic.twitter.com/hQ374gvHEU — Mushtaq Nizamdin (@mnizamdin7) June 17, 2019

'Absolut kaos på Bay og Albert Street! Masser af folk løber mod Dundas - så folk blive trampen ned', skriver et øjenvidne på Twitter.

Dagen var ellers startet som en regulær fest.

Borgmester John Tory erklærede mandag for 'We The North Day” i Toronto som en hyldest til den første canadiske sejr i NBA-finalen nogensinde. Hen fejrede sejren sammen med premierminister Justin Trudeau, der var taget til byen.

Dermed har Raptors for en tid overtaget den enorme opmærksomhed ishockeyholdet Toronto Maple Leafs ellers normalt har. Mandag var ishockeyen i hvert fald glemt, mens folket festede.

