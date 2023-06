Kæmpe-stjerne i stor porno-skandale

Zion Williamson er havnet i et regulært stormvejr, efter hans partner annoncerede, at de ventede et barn. Det har fået en anden kvinde til at gå amok på Twitter, hvor hun sviner ham til

NBA-stjernen Zion Williamson er under heftig beskydning.

Den 22-årige New Orleans-spiller har ellers i denne uge offentliggjort, at han skal være far til november, da hans partner Ahkeema er gravid.

Den offentliggørelse har dog skabt decideret ragnarok, fordi pornostjernen Moriah Mills er gået mildest talt amok på Twitter.

Det skriver flere medier heriblandt NY Post.

Den 32-årige amerikaner beskylder Williamson for at have løjet overfor hende og holdt hemmeligt, at han var sammen med andre kvinder, som han sågar skal have et barn med nu.

Foto: Gerald Herbert/Ritzau Scanpix

I en kavalkade af tweets sviner hun NBA-stjernen til og deler flere screenshots, der viser, at hende og Williamson har haft mange lumre samtaler kørende - og angiveligt set hinanden i tide og utide over flere år.

Derudover beskriver hun ret så detaljeret, hvordan de to har haft sex, og at Williamson flere gange har fået udløsning oppe i hende.

Herunder kan ses et udpluk af de mange tweets:

Foto: Screenshot Twitter

Den kommende mor til Williamsons barn, Ahkeema, svarede igen på Twitter, hvor hun skrev noget, der bedst kan oversættes som: Glade kællinger hader ikke, hadende kællinger er ikke glade.

Altså en klar stikpille mod Mills, som blev besvaret med: Du er ikke på mit niveau, tro mig.

Zion Williamson har ikke kommenteret de voldsomme beskyldninger.