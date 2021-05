Kæmper brøler koster OL

Kasakhstans største langrends-stjerne, Anna Shevchenko, er blevet udelukket i et år og misser vinter-OL på grund af sjusk med sine whereabouts

Det internationale skiforbund har efter bestemmelserne i antidoping-reglerne valgt at suspendere 27-årige Anna Shevchenko, efter at der har været fejl i hendes whereabouts tre gange i en periode på et år.

Det betyder, at hun ikke kommer til i aktion ved vinter-OL i Beijing til næste år.

Til svenske Expressen har langrendsløberen forklaret, hvorfor det er gået galt.

Første fejl indtraf, da hun var i biografen med en slukket telefon og derfor ikke kunne kontaktes.

Anden fejl skete, da der gik noget galt under indrapporteringen af, hvornår hun var hjemme.

Tredje fejl, siger Anna Shevchenko, var på grund af en fejl i det system, hvor hendes whereabouts skal indtastes - Adams-systemet.

Da hun ville indtaste sit opholdssted for en hel måned, registrerede systemet således kun halvdelen af måneden.

- Sådan er det, men på en eller anden måde føler jeg stadig, at det ikke var helt mit ansvar, når systemet opførte sig sådan, fortæller Anna Shevchenko til SportsExpressen om systemfejlen.

Langrendsløberen holder fast i, at hun ikke på noget tidspunkt har taget doping, og at der udelukkende er tale om fejl. Hun vil alligevel gerne undskylde.

- Jeg vil undskylde til alle fans. Jeg lover, at jeg altid har været ren. Men jeg har handlet uansvarligt i forhold til afrapporteringen, indrømmer hun.

Når Anna Shevchenko nu ikke længere kan kan tjene penge på sin sport, må hun finde andre måder at få enderne til at hænde sammen på

- Jeg har fået et job, fordi jeg skal tjene penge på en eller anden måde. Jeg har mistet de bidrag, jeg tidligere havde, fortæller løberen.

De tre fejl i hendes whereabouts skete allerede i december, men det blev først officielt i slutningen af april. Det er den forsinkelse, der gør, at hun må sidde OL over.